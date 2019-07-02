影／超級美少女圓仔6歲生日！從小看到大...讓人露出慈祥姨母笑

大陸中心社群／對面的小哥哥

台北市立動物園大貓熊「圓仔」將在7月6日滿6歲了！想當初圓仔還小小隻的，只會爬不會走，但現在已經健步如飛，變成亭亭玉立的美少女，不禁有種爸媽看小孩長大成人的感覺。

▲聽說認出圓仔美眉的臉會有好康。（圖／翻攝Taipei Zoo 臺北市立動物園臉書，下同）

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美圓愛玩樂

前陣子動物園的攝影師翻開陳年相簿，小時候的圓仔圓滾滾像顆湯圓，每天當個稱職的小屁孩玩玩具，耍萌等著奶爸奶媽送飯到面前，無憂無慮好幸福。

當時保育員做了旋轉小木馬、小熊、浮球等等，讓牠練習肌肉的協調性和攀爬技巧，只不過轉眼間，牠的體型、力氣、智力和身體協調性有很大的轉變，小時候和身體一樣大的玩具現在看變得好小，保育員也絞盡腦汁設計出「大砲型籤筒」和「超大型熊啞鈴」新玩具。

美圓食為天

少女圓仔除了有新玩具可以玩，美食也是很講究。圓仔必須動動腦袋把新玩具裡藏的箭竹筍、栗子等美味的食物搖出來。有趣的是，園方有次藏了奇異果在玩具裡面，沒想到圓仔留下一坨果肉沒吃，好像是因為太酸了，結果只吃皮不吃肉，嘴巴也是蠻挑剔。

美圓想戀愛

除了吃美食玩玩具，談戀愛也是很重要的！小美女圓仔今年春季進入發情期，卻遲遲找不到小鮮肉配對，由於無法到大陸親自挑選，有可能透過研究人員帶回精液做人工授精，大家都很期待看到圓仔當媽。動物園也解釋，圓仔現在處於假孕狀態，況且早孕也不等於健康，所以大家就別再催生囉！

美圓小活動

重點來了，圓仔6歲生日大家一起來慶祝！小可愛除了有奶爸奶媽精心製作的蛋糕可以吃，大家也可以玩抽獎，只要找出圖片中圓仔的正確數量，就有機會把超可愛圓仔玩偶抱回家，快睜大雙眼找找圓仔囉～

▲快點記住我可愛的臉～快點記住我可愛的臉～快點記住我可愛的臉～很重要講三遍。