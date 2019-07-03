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一通電話救援「蛇蜂犬鳥」　動保員18般武藝全天守護毛寶貝

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▲▼一通電話救援「蛇蜂犬鳥」　動保員18般武藝全天守護毛寶貝。（圖／新北市動保處提供）

▲動保員常常會到民宅救援及驅離野生動物。（圖／新北市動保處提供，下同）

寵物小組／綜合報導

「有蛇，快通報動保處捕捉！」新北市動保處動保處為確保無論是犬貓、野生動物等的平安，還是民眾的安全，動物救援中心24小時排班執勤待命，進行動物之救援工作，動保員各個懷有一身絕技，捕捉蛇蜂犬鳥，甚至曾在3個小時處理轄區5個案件。

▲▼一通電話救援「蛇蜂犬鳥」　動保員18般武藝全天守護毛寶貝。（圖／新北市動保處提供）

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▲狗狗的前肢被夾傷，帶回救援中心安置。

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動保處動保員在6月4日收到通報蜂蛇類捕捉案件，驅車前往汐止區新台五路一段附近住家，在雜早叢生的儲藏室捕捉到一尾黑眉錦蛇，安撫受到驚嚇的民眾，並宣導居家周圍保持整潔、定期修剪花木，避免在開放式區域堆放雜物、家具等，讓蛇類躲藏。

▲▼一通電話救援「蛇蜂犬鳥」　動保員18般武藝全天守護毛寶貝。（圖／新北市動保處提供）

▲動保員協助捕捉民眾通報捉蛇案件。

接著趕去烏來區北107縣鄉道上救援民眾通報的犬隻，抵達現場看見1棕色犬隻一跛一跛的在縣道上走著，為了民眾行車安全，動保員帶著捕犬網趕緊下車，先將犬隻驅趕至道路側邊捕捉，發現牠左前腳遭陷阱夾傷，趕緊帶回安置，再接著跑新店區和成街住家，驅趕虎頭蜂及協助救傷一隻左翅骨折故無法飛行之珠頸斑鳩，帶回安置照顧等，短短的3小時內處理了5個案件。

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▲▼一通電話救援「蛇蜂犬鳥」　動保員18般武藝全天守護毛寶貝。（圖／新北市動保處提供）

▲小山羌在動保員懷裡乖乖喝奶。

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動保處表示，動物救援中心24小時排班執勤待命，進行動物之救援工作，救援受困動物會先行檢查動物是否有傷病，如需緊急處理則送動保處毛寶貝醫療中心或夜間特約動物醫院醫治，給傷病動物最妥善之照護安置。

救援案件有時可見通報動物逗留於高速公路，或是快速道路上，輕則影響交通秩序，重則造成人員或動物傷亡，民眾若是遇到類似的緊急狀況，若是礙於設備及道路管理職權不足，會使執行勤務之動保人員暴露危險中，依據道路交通管理處罰條例第6條規定，民眾可先行通報警察機關協助交通管制，以利動保處掌握救援的黃金時效。
 

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