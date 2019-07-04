玩伴被困下水道！阿金「死守原地」等救援　陪伴畫面超暖心

大陸中心／綜合報導

重慶沙坪壩區一隻黃金獵犬2日出門玩耍時，突然停留在原地一動也不動，甚至還露出無助的神情。當時，飼主察覺不太對勁，因此立刻上前查看，結果發現下水道裡竟有一隻受困的狗狗，隨後便趕緊向消防員求助。

▲阿金一直守在原地，陪伴著受困的玩伴。（圖／翻攝梨視頻，下同）

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在等待消防員到來的過程中，阿金一步也不敢離開，默默守護在同伴身邊。據了解，這隻卡在水溝蓋裡的狗狗是阿金平時的玩伴，當時因為下水道有個洞口，以至於誤闖進去，進而受困在內；全身動彈不得的牠不停哀嚎，甚至已經奄奄一息，幸好救援人員及時趕到，才得以獲救。

▲看見同伴受困，阿金露出擔心的表情。

事後，熱心的民眾立刻買了食物給獲救的小狗狗。而一旁的阿金看見同伴從下水道裡被救出後，也露出開心的笑容，這才肯乖乖跟著主人回家。飼主也表示，那時只是剛好路過，愛犬似乎是聞到了氣味，隨後便坐在水溝附近不肯走，「我一看之下才驚覺，原來是牠經常一起玩耍的好朋友。」

▲消防員撬開水溝蓋救援。

這一幕暖心畫面近日在網路上流傳開來，網友紛紛回應，「患難見真情」、「嗚嗚牠們真的都懂」、「希望被救的狗狗會有好人領養」、「金毛就是大暖男」、「很有愛的一幕」、「想念我家的金毛，狗狗真的好有人性」、「很多時候有些人還不如一條狗」、「好感動」。