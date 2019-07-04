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小黃狗四腳朝天浮水中...主人崩潰喊「NO~ 」！結局卻讓網友大翻白眼

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國際中心／綜合報導

這就是「戲精」吧！寵物粉專「Kissmos」近日分享了一段影片，影片中可以看到一隻黃色狗狗在水中載浮載沉，四腳朝天的模樣像是已經溺斃，讓拍攝的男子崩潰大喊「NO！」聲音聽起來十分不捨，沒想到下一秒出現驚天大逆轉，讓男子相當傻眼。

▲戲精狗的演技讓主人大吃一驚。（圖／翻攝自臉書／Kissmos）

▲四腳朝天的模樣像是溺斃了。（圖／翻攝自臉書／Kissmos）

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寵物粉專「Kissmos」日前貼出了一段影片，只見一隻黃色的大狗緊閉雙眼仰躺在水面上，隨著水波浮浮沉沉，四腳朝天的「慘狀」讓男子以為心愛的狗狗溺斃了。男子先是急促的呼喊，發現狗狗一動也不動時，情緒突然失控，放聲哭喊著「NO！NO！」聲音相當悲壯 。沒想到幾秒後，男子的音調突然變得困惑，原來那隻「溺死」的狗狗竟然「復活」了，只見狗狗從水中站起來，搖頭晃腦地甩掉水珠，然後頭也不回的離開現場。

▲戲精狗的演技讓主人大吃一驚。（圖／翻攝自臉書／Kissmos）

▲結果下一秒就從水中爬起來。（圖／翻攝自臉書／Kissmos）

這個大逆轉的結局讓男子簡直無法相信，連呼「NO？NO！」完全傻眼，非常驚訝狗狗高超的「演技」把他騙倒了。許多網友紛紛在這段影片下留言表示，「這狗也太會演了吧！」「我被騙了8秒」、「其實牠是在水中消暑啦！」「第一時間看見內心戲⋯⋯（怎麼會⋯⋯就這樣走了）」、「害我還在為牠誦經，看到最後我真想打屎牠」，完全被狗狗的演技征服了。

關鍵字： 溺水戲精狗狗演技復活

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