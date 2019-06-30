輕輕碰一下！　戲精柴露尖牙叫喊：救命～手要斷掉了

▲戲精汪又多一位了！（影／臉書粉絲團「柴柴姐妹花」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤 ／採訪報導

柴犬姐姐Tako和妹妹納豆是對活寶，姐妹間的互動常讓飼主哭笑不得！這天納豆不小心把手壓在對方身上，Tako立刻發出低嗚聲哭訴，就好像手快斷掉一樣，納豆則滿臉問號盯著眼前壞掉的姐姐，馬麻Kiki Ho好氣又好笑地說，「不知情的人還以為我在虐狗！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲Tako：你壓到我的手啦！

影片中納豆的手輕壓在姐姐身上，Tako的理智線瞬間斷掉，拼命嗷嗷叫像是說「救命～我被欺負了！」，還森氣氣地露出尖牙，隔壁的妹妹渾然不知發生什麼事，只是淡定地觀看姐姐浮誇的演出。一旁目擊的Kiki Ho笑說，「浮誇柴…輕輕碰一下叫地像被霸凌一樣。」

▲柴：鏟屎的！還不快去賺錢買肉肉。

影片上傳到臉書社團「柴犬司令部」網友們看了紛紛笑說，「壞掉了哈哈」、「拼命喊：手要斷了」、「很有戲」、「沒得金馬影后說不過去」、「誤觸什麼機關XD」、「真會演」、「哪位導演缺人才這裡有！」、「超愛演的戲精。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲美腿大PK。

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