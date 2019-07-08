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阿嬤養大！水桶汪趴拖鞋「睡到打呼」　網驚：以為是迷你豬

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▲▼阿嬤養大！米格魯趴塑膠袋「睡到打呼」　網：以為是迷你豬。（圖／有點毛毛的／周蓓蓓提供）

▲狗狗側躺遠看身形很像麝香豬。（圖／有點毛毛的／周蓓蓓提供，下同）

寵物小組／綜合報導

阿嬤養大的，身材一隻比一隻壯碩。日前一名飼主分享，家裡的米格魯「薛可愛」有著可愛的癖好，每次都喜歡睡在塑膠袋或是拖鞋，趴在上面會立馬昏睡，發出巨大的打呼聲，加上水桶般的身形，讓網友看完忍不住打趣的說，「第一眼以為是迷你豬」。

▲▼阿嬤養大！米格魯趴塑膠袋「睡到打呼」　網：以為是迷你豬。（圖／有點毛毛的／周蓓蓓提供）

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▲薛可愛喜歡睡在塑膠帶上面。

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網友周蓓蓓在臉書公開社團「有點毛毛的」貼文寫道，「不是睡塑膠袋就是睡拖鞋，明明有床給你睡，打呼還超大聲！」，還加粗hashtag附註阿嬤養大的、減肥中、迷你豬。畫面中的薛可愛躺在客廳，頭枕著好幾雙拖鞋，維持同樣的姿勢睡到打呼，雖然有專屬的床鋪，但還是最愛喜歡睡在涼涼的地板和沙發，側躺溢出的小肚腩相當吸睛。

許多網友看完紛紛笑說，「不看頭的話以為是麝香豬」、「大耳狗欸可愛爆表」、「請問這是什麼品種的豬呢？」、「什麼米格魯胖都長一個樣XD」、「米格魯都是愛吃鬼又易胖」、「這樣的曲線只有阿嬤才辦的到」，也有人提醒，狗狗真的太胖了，需要幫牠減肥減少身體的負擔。

▲▼阿嬤養大！米格魯趴塑膠袋「睡到打呼」　網：以為是迷你豬。（圖／有點毛毛的／周蓓蓓提供）

▲打呼的聲音不輸給人類。

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對此，飼主也在留言處解釋，狗狗是結紮之後變得貪吃，加上阿嬤一直餵食和高齡12歲，才會像吹氣球一樣胖起來，目前已經有在控制飲食，每天都會帶狗狗到田邊走路20分鐘，從原本的23公斤慢慢瘦到20公斤，未來會繼續努力幫牠減肥。
 

 

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關鍵字： 米格魯打呼拖鞋阿嬤

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