轎車滾落山谷稀巴爛　無照駕駛是「毛茸茸的牠」讓警察傻爆眼

▲ 車門沒鎖的轎車被野生熊熊闖入，最後滾落至山下摔得稀爛。（圖／翻攝自Facebook／Boulder County Sheriff`s Office）

國際中心／綜合報導

美國科羅拉多州（Colorado）4日發生一起特別的意外。一名駕駛原本好端端將自家銀色轎車的停在圓石郡（Boulder County）的一處山地上，不過等到他再度回到停車的地方時，卻發現愛車竟然滾落至100英尺（約30公尺）的山谷，整台車都已經撞的破破爛爛。經過警方調查，這才發現原來 「闖了禍又慌張落跑」的肇事者，竟然是一隻熊。

據《福斯新聞》報導，圓石郡警長辦公室6日在臉書發文表示，在他們進一步調查後，發現當天晚上有位「毛茸茸、四條腿的嫌疑犯」闖入這輛停在山坡上、沒有上鎖的轎車，不過在鑽進車內、擠進駕駛座後，車門一關上，牠馬上就驚覺自己受困了。

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為了逃跑，這隻熊開始慌張的不停掙扎，結果一個不小心「屁屁打檔」，整台車就這樣順勢往後、滑出車道，一路滾落至山坡下，最後撞上一顆樹。猛烈撞擊導致車頭、車身都直接凹陷、碎裂，完全無法正常發動。至於車上這名「無照駕駛」則趁機打開撞壞的車門，逃之夭夭。

▲ 強烈氣味會吸引野生熊隻靠近。（示意圖／達志影像／美聯社）

圓石郡警長辦公室強調，「這是一個很好的警示，當你要離開你的車子時，請記得車門一定要上鎖，特別是在這樣充滿野生黑熊、棕熊的國家。」

科羅拉多公園和野生動物部門也提醒民眾，待在科羅拉多州，經常會有與野生熊隻接觸的情況。熊會去尋覓所有有可能的食物來源，就連家中、車上的任何食品也不會放過，「因此建議大家不要在車上留下食物，或是會吸引熊靠近、具有強烈氣味的東西。」