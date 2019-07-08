恆春公墓5幼犬遭人打癱＋餵毒！　斷腳汪吐白沫痛苦抽搐網心疼

寵物小組／綜合報導

可以不喜歡牠，但請別傷害。屏東縣恆春一名愛媽Jenny Hu日前到公墓救援一隻疑似遭人打癱的小浪浪，脊椎受傷無法站站立，還有另隻小黑狗前腳遭截，看到人馬上躲進樹林，一行人先將癱瘓狗送醫急救。隔天到再回到現場，竟發現又有2隻中毒抽搐，共有5隻幼犬受害，1隻不幸過世。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

愛媽貼出影片寫道，公墓一隻幼犬疑似遭人驅趕打傷，脊椎受傷無法站起來，只能靠前腳行走。同一時間，另一隻黑狗前腳被截斷，看到有人來害怕地用3隻腳飛奔進樹林，由於天色逐漸昏暗，愛媽只好先載這隻受傷的幼犬去醫院，隔日再來捕捉黑狗。

請繼續往下閱讀...

▲小狗吃到毒物痛苦抽搐。（圖／翻攝自Jenny Hu臉書）

由於公墓隱密不太會有車輛進出，愛媽懷疑狗狗可能是被人驅趕打受傷。隔天愛媽與女兒、女婿帶誘捕籠重返公墓救援3腳小黑，沒想到一到現場，車子都還沒停好，又看到旁邊有另外2隻幼犬中毒，還有一隻躲在角落的狗狗發抖，所幸牠沒有吃到毒物。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

一行人將3隻狗救起，一同到樹林尋找斷腿的小黑，發現牠時，竟然躺在泥濘中全身不停抽搐、口吐白沫，明顯是吃進毒物，趕緊將這4隻幼犬送醫急救。截至7月8日，愛媽受訪表示，目前抽搐的小黑在氧氣室，生命跡象穩定，另一隻咖啡色浪浪已經脫險，至於斷腳的小黑已經在7月7日半夜不幸離世。

▲愛媽一行人將小狗們緊急送醫。



愛媽也提到，目前已經有2隻小狗開放認養，「若是有意願領養的網友可以連絡我，因為牠們絕對不能再放回那個危險的地方了！」若有意願的朋友，可以聯繫粉絲專頁「社團法人屏東縣生命奇蹟護生協會」，給這幾個孩子一次被愛的機會。