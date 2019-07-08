第一次這麼接近市區…才飽餐一頓遭路殺　後龍石虎冤魂再添一樁

▲苗栗縣後龍鎮又傳石虎路殺事件。（圖／翻攝自Facebook／後龍大小事）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮勝利街8日中午又發生石虎被路殺的事件，1隻4、5個月大，體重1.3公斤的母石虎，被發現陳屍在路旁，居民立刻通報；台灣石虎保育協會、苗栗縣自然生態學會及苗栗縣政府等單位都派員到場了解。

苗縣府農業處表示，這已經是第10起石虎路殺事件，而後龍雖然之前也曾出現石虎被路殺的事情，但這起還是第一次這麼接近市區；8日下午1時許接獲民眾通報後，到場發現是一隻約4至5個月大的母石虎，現場血跡斑斑，疑遭車輛撞擊，頭部受重創，屍體將交由特有生物保育中心或屏東科技大學進一步處置。

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▲遭路殺的石虎約4至5個月，腹中還有剛進食的食物，初步研判是在田裡獵食完，被路過車輛撞擊致死。（圖／翻攝自Facebook／後龍大小事）

附近居民表示，之前就聽說有石虎出沒，沒想到看到屍體才相信真有石虎的蹤影，經X光檢查石虎肚子內有白腹秧雞，初步研判可能是牠到田中獵食，飽餐後因兩旁都是道路，就被轎車撞擊致死。

民眾也擔心石虎棲息地正在轉換，以往石虎路殺多發生於後龍溪南岸，如今卻有石虎出沒於後龍溪北岸遭撞死，只能希望苗栗縣政府能豎立注意野生動物等警告標示，或是增設防護網，以減少石虎路殺的悲劇再度發生。