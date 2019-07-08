ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

第一次這麼接近市區…才飽餐一頓遭路殺　後龍石虎冤魂再添一樁

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲苗栗縣後龍鎮又傳石虎路殺事件，這是苗栗第10起石虎死亡的案例。（圖／翻攝自Facebook／後龍大小事）

▲苗栗縣後龍鎮又傳石虎路殺事件。（圖／翻攝自Facebook／後龍大小事）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮勝利街8日中午又發生石虎被路殺的事件，1隻4、5個月大，體重1.3公斤的母石虎，被發現陳屍在路旁，居民立刻通報；台灣石虎保育協會、苗栗縣自然生態學會及苗栗縣政府等單位都派員到場了解。

苗縣府農業處表示，這已經是第10起石虎路殺事件，而後龍雖然之前也曾出現石虎被路殺的事情，但這起還是第一次這麼接近市區；8日下午1時許接獲民眾通報後，到場發現是一隻約4至5個月大的母石虎，現場血跡斑斑，疑遭車輛撞擊，頭部受重創，屍體將交由特有生物保育中心或屏東科技大學進一步處置。

請繼續往下閱讀...

▲遭路殺的石虎約4至5個月，腹中還有剛進食的食物，初步研判是在田裡獵食完，被路過車輛撞擊致死。（圖／翻攝自Facebook／後龍大小事）

▲遭路殺的石虎約4至5個月，腹中還有剛進食的食物，初步研判是在田裡獵食完，被路過車輛撞擊致死。（圖／翻攝自Facebook／後龍大小事）

附近居民表示，之前就聽說有石虎出沒，沒想到看到屍體才相信真有石虎的蹤影，經X光檢查石虎肚子內有白腹秧雞，初步研判可能是牠到田中獵食，飽餐後因兩旁都是道路，就被轎車撞擊致死。

民眾也擔心石虎棲息地正在轉換，以往石虎路殺多發生於後龍溪南岸，如今卻有石虎出沒於後龍溪北岸遭撞死，只能希望苗栗縣政府能豎立注意野生動物等警告標示，或是增設防護網，以減少石虎路殺的悲劇再度發生。

關鍵字： 石虎後龍路殺

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

狠心飼主推米克斯下車…綠燈一亮就開走　牠緊盯車尾跟..

影／阿金散步突然不走！聞出同伴困20CM下水道　要..

6年來沒忘記祝遭竊愛犬「生日快樂」　奇蹟降臨太洋蔥

把「貓頭」當娃娃含嘴裡甜睡！　網嚇歪…阿金一臉懵：..

「最強銷售柴」掛25元廣告牌顧攤！　網被萌翻：老板..

影／散步聽到「噗滋聲」！馬麻一看秒開罵　洛威拿無辜..

大貓卡樹「絕望看豹生跑馬燈」　被戳那邊…表情瞬間母..

影／爸DIY狗狗安全帽連「耳洞」都超精準　歐告無奈..

剃毛會瘦？柴光溜溜背影曝「真實身材」　媽笑：睡覺就..

特／四周都沒人！愛犬突被「騰空抓起」狠撞牆...嚇..

造反啦～叛逆鸚鵡撂狠話狂嗆爸 舉腳耍壞凶巴巴「再..

家政柴大掃除！丟垃圾超精準　無奈抬頭：都我在做你們..

笨奴才玩《節奏光劍》狂揍空氣　小黃狗眼神死盯主人：..

萌貓霸占媽按摩器喬角度狂撸！　瞇眼震動「超酥虎」網..

恆春公墓5幼犬遭人打癱+下毒！　斷腳小黑吐白沫全身..

吃藥當吃糖！汪見藥丸秒嗑光 網友羨慕：別人家的就是..

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後..

喵星人一大早被媽抓去露天洗澡 趴水桶「表情超厭世」..

黑柴穿上鞋...秒忘記怎麼走路 抬腿後踢變「小黑馬..

米克斯超Chill享用美味肉條 聽馬麻「甜喊這2字..

第一次這麼接近市區…才飽餐一頓遭路殺　後龍石虎冤魂..

台師大UBA女星涉虐狗「當籃球打」　坦承心情不好才..

1歲小熊晃入輕井澤飯店　員工機智「關女廁」護房客

恆春公墓5幼犬遭人打癱＋餵毒！　斷腳汪吐白沫痛苦抽..

怪男狠虐白馬「踹臉洩憤」草地拖行　牠嚇到僵硬癱軟只..

吉娃娃落枕？　媽急丟「一把火腿腸」搶救...牠卻鄙..

歐告把家裡食物吃光光！老媽狂轟猛唸...牠海豹頭伸..

穿山甲疑被野狗咬死　「背甲見骨」陳屍大學校園引熱議

把狗騰空「高掛3樓窗外」玩！　牠雙腳踢牆狂掙扎....

以台灣為起點的沐浴精！採天然成分調香　2019蟬聯..

快訊／士林遊覽車追撞3機車！女騎士無呼吸心跳　緊急..

廢棄物清運所託非人的下場　 警察找上門

台南市環保教育夏令營　高中、專科生走讀歷史探索環境..

拼命考好大學如今為「30K薪水浮沉」　政大生怨：先..

消費長榮罷工吸人氣！酒店女「花9000買制服」狂P..

邵庭因謝忻「掉粉1萬人」遭詛咒婚姻...無奈變成爛..

不只踢掉瓶蓋！鄧紫棋升級挑戰「反著來」　粉絲hig..

洪國輝「台灣愛情油畫」個展　讓人臉紅心跳意外引話題

《WWW》宋理事真實老公是李善均！相戀17年還很甜..

蔡英文批「對兵源理解不足」　韓近千字聲明反擊：可恥..

寵物動物熱門新聞

飼主推米克斯下車狠離去　牠緊盯..

阿金散步突不走　要主人幫救同伴

6年來幫遭竊愛犬慶生　奇蹟降臨

阿金把「貓頭」當娃娃含嘴裡甜睡

「最強銷售柴」掛25元廣告牌顧..

踩到它被罵！洛威拿無辜臉網心疼

獵豹被卡到絕望　表情逐漸母湯

爸DIY狗安全帽連「耳洞」都超..

剃毛會瘦？柴光溜溜背影曝真實身..

四周沒人！愛犬突被騰空抓起撞牆

可卡犬跳池塘遭天鵝「4掌打死」

退租客留滿屋垃圾　房東氣炸：是..

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽..

台東海祭拾獲5m地震魚！部落振..

讀者迴響

熱門新聞

飼主推米克斯下車狠離去　牠緊盯..

阿金散步突不走　要主人幫救同伴

6年來幫遭竊愛犬慶生　奇蹟降臨

阿金把「貓頭」當娃娃含嘴裡甜睡

「最強銷售柴」掛25元廣告牌顧..

踩到它被罵！洛威拿無辜臉網心疼

獵豹被卡到絕望　表情逐漸母湯

爸DIY狗安全帽連「耳洞」都超..

剃毛會瘦？柴光溜溜背影曝真實身..

四周沒人！愛犬突被騰空抓起撞牆

可卡犬跳池塘遭天鵝「4掌打死」

退租客留滿屋垃圾　房東氣炸：是..

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽..

台東海祭拾獲5m地震魚！部落振..

帶毛孩回診巧遇重量級綜藝天王！

最新影片

更多

造反啦～叛逆鸚鵡撂狠話狂嗆爸 舉腳耍壞凶巴巴「再吵打你喔！」

家政柴大掃除！丟垃圾超精準　無奈抬頭：都我在做你們只會看

笨奴才玩《節奏光劍》狂揍空氣　小黃狗眼神死盯主人：忘吃藥？

萌貓霸占媽按摩器喬角度狂撸！　瞇眼震動「超酥虎」網笑：hen會

恆春公墓5幼犬遭人打癱+下毒！　斷腳小黑吐白沫全身抽搐網心疼

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面