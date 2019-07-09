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2個月大巴巴里幼獅黏TT亮相　野外已滅絕飼養不到百隻

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▲超萌的2隻巴巴里幼獅。（圖／美聯社）

▲超萌的2隻巴巴里幼獅。（圖／美聯社，如下同）

國際中心／綜合報導

電影《獅子王》（Lion King）即將在台上映，可愛的辛巴讓人看了會不由自主的露出微笑。捷克Dvur Kralove動物園近日公開亮相2隻剛出生2個月的巴巴里幼獅，超萌的模樣也讓牠們非常受歡迎。巴巴里獅（Barbary lion）是罕見的獅子亞種（因自然環境隔離造成的物種隔離，產生變異而具有不同性狀的族群），如今處於「野外滅絕」（Extinct in the Wild）的狀態，全球也飼養不100隻。

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▲超萌的2隻巴巴里幼獅。（圖／美聯社）

▲2隻幼崽近日在園區內亮相。

據《美聯社》報導，這對龍鳳胎幼崽於5月10日誕生於捷克的Dvur Kralove動物園，出生剛滿2個月的牠們在母獅Khalila的帶領下，開始在園裡走動，目前尚未取名。從影片中可以看到，牠們幾乎形影不離，不論是在沙地、草地還是木板上都一起行動，更是常常黏在媽媽的身邊。

▲超萌的2隻巴巴里幼獅。（圖／美聯社）

▲最愛黏在媽媽身邊。

巴巴里獅是獅子亞種中體型最大的，以往分布在北非的摩洛哥至埃及，由於人類的活動而逐漸消失。古羅馬時代，有許多巴巴里獅被角鬥士殺死，後來人類的狩獵更是導致牠們的滅絕。據信，巴巴里獅在1960年代就已經「野外滅絕」，如在歐洲只有少於40隻飼養的巴巴里獅，全世界則是不到100隻。

關鍵字： 巴巴里獅捷克野外滅絕獅子亞種

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