碰到會四肢僵硬！怕人貓第一次幸福呼嚕　領養後天天擁抱新媽

▲怕人的貓咪到新家後第一次幸福呼嚕。（圖／翻攝自Instagram:livilaurel）

寵物小組／綜合報導

感受到愛，再封閉的心房都會慢慢被融化。國外一隻白底虎斑貓葛瑞斯在收容所中情緒緊繃，因為太過害怕都躲在貓窩，只敢探頭偷看，守在原地不敢移動維持一個月，直到最近牠被領養到新家，終於被飼主的愛給征服，享受初次的幸福呼嚕，從此愛上抱抱。

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▲葛瑞斯在收容所的時候，只敢躲在貓跳台的角落。

飼主莉芙初次見葛瑞斯時印象深刻，當時貓咪非常怕人，一直躲在貓跳台的角落，只透過小洞觀看外面，除了吃飯時間完全不會出來走動，牠完全關閉了自己的心房，這讓莉芙非常心疼，很快就下定決心要領養回家，給予葛瑞斯一個真正能安心的住所。

▲▼葛瑞斯長期緊繃，四肢變得僵硬導致牠無法輕易發出呼嚕聲。



由於葛瑞斯長期「自我封閉」，蹲在貓跳台太久導致牠的肌肉萎縮，而且也不會呼嚕，需要時間調適，於是莉芙和家人天天播放鬆音樂，準備一件衣服，讓牠有緊緊被包覆的安全感。

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▲現在的葛瑞斯超愛找人討抱抱。

幾個月後狀況開始出現變化，葛瑞斯變得對玩具有興趣，甚至願意起身走到客廳吃飯，看到人也不再發抖害怕，喜歡被搔頭摸摸，有一天牠趴在媽媽懷裡，竟然發出幸福的呼嚕聲，巨大的轉變讓家人又驕傲又開心。

▲喵：馬麻，快點摸我抱我嘛～



現在的葛瑞斯經感受到滿滿的愛，變成一隻愛撒嬌的小萌貓，平常最喜歡走到媽媽身邊，奶音喵喵叫想要討抱，另也跟家裡其他的毛夥伴處得很好，在新家享受著從未有過的安穩生活。