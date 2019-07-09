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他車禍倒地表情痛苦…　白色小比熊堅持守護主人「跟著上擔架」！

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▲▼狗狗車禍後忠心護主。（圖／翻攝自梨視頻）

▲狗狗車禍後忠心護主。（圖／翻攝自梨視頻）

實習記者黃可昀／綜合報導

浙江金華2日發生電動機車與轎車相撞，電動車駕駛倒在地上動彈不得，他養的一隻像是「比熊」的白色狗狗焦急得四處亂跳，隨後就趴在主人身上，緊緊護著他不願放開，也不讓任何人靠近一步，就連前來救援的醫護人員也拿牠沒轍，最後只好「連人帶狗」一起抬上擔架送醫，狗狗忠心護主的模樣實在讓網友感到好窩心。

據《梨視頻》報導，監視器畫面中可見電動機車駕駛行駛在道路上，但不自覺的越來越向左偏，後方白色轎車疑似是想超車，他一不注意就撞上轎車車門，隨即受傷倒地。

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坐在電動車踏板上的白色狗狗起初相當不安，完全不知道發生什麼事，但發現主人倒在地上且神情痛苦，便立刻跳到主人身上，彷彿是在安撫對方「別擔心，我保護你！」就連醫護人員已經抵達現場，牠仍守在主人身旁寸步不離。

▲▼狗狗車禍後忠心護主。（圖／翻攝自梨視頻）

▲醫護人員只好把狗狗一起帶上擔架。（圖／翻攝自梨視頻）

網友看完影片紛紛留言「我裝死的時候，我們家貓也會守在我身上，直到我醒來為止。」「狗是好狗，可是主人的騎車素質不行啊！」不少人認為，其實這起車禍應該負最大責任的就是電動車駕駛，「電動車主為何這樣騎車，害人害己！」「電動車怎麼跑機動車道上去了？」「這樣騎車只能說活該了」。

關鍵字： 狗狗忠心車禍浙江

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