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看書摸到手！戲精小三「哭倒爸懷裡討拍」　主子問號：怎了？

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▲▼看書摸到手！戲精小三「哭倒懷裡討拍」　主子問號：怎了？（圖／六貓愛七楓妹粉專提供）

▲妹妹被摸小手馬上跑去找爸拔討拍，身旁的次郎當場看傻。（圖／六貓愛七楓妹粉專提供，下同）

寵物小組／綜合報導

小三天生都是超級戲精！臉書粉專「六貓愛七楓妹」日前分享一段影片，畫面中，2歲7個月的七楓妹正在看故事書，家裡的貓主子次郎走過去湊熱鬧，趁她翻書的時候偷摸一下小手，沒想到這小妮子突然演技爆發，哭倒在爸拔懷裡抱緊，讓目睹一切的馬麻當場笑翻。

馬麻在粉專貼文中寫道，「平常被貓咪碰手沒反應，這次知道拔拔在旁邊，就演很大....有沒有那麼委屈？」留言處還附上事發影片。只見七楓妹坐在地板上看故事書，次郎睡在沙發上跟著「饋修」，趁著妹妹在翻書時，過去偷摸小手一下。突如其來的舉動把七楓妹嚇了一跳，她馬上飛去爸拔懷裡大哭討拍，浮誇的反應讓次郎也當場問號臉，彷彿在說，「現在是怎麼了？」畫面有夠好笑。

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▲▼看書摸到手！戲精小三「哭倒懷裡討拍」　主子問號：怎了？（圖／六貓愛七楓妹粉專提供）

▲15歲的次郎和2歲7個月的七楓妹。

這段影片事後被分享到「爆廢公社」之後，許多網友紛紛被七楓妹的反應笑瘋，留言直呼，「女兒在爸爸面前都會不一樣」、「小三的拿手戲碼」、「前世情人不是叫假的」、「覺得貓咪在握拳XD」、「貓：請問上演到什麼階段了？」、「生女兒就要有自己的老公不是自己的的覺悟」、「當然是演給你看的啊」。

也有其他網友提醒，會不會是次郎的指甲太長，嚇到妹妹？對此馬麻也回應，家裡的6隻貓咪都有定期修剪指甲，而且從來不對人出爪，「是次郎愛饋修，翻書時碰一下，她就崩潰了XD次郎也很委屈，所以我第一個先哄次郎，而不是女兒」。

關鍵字： 看書小三女兒討拍問號

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