弟弟溜滑梯「被狗蓋火鍋」趴地吃土　萬人嘴角失守：WWE？

▲弟弟被撲倒趴地吃土。（圖／翻攝自Martin Muro臉書，下同）

寵物小組／綜合報導

小孩和狗狗互動總是能擦出新火花。國外一名爸爸日前帶著兒子和愛犬到公園玩耍，弟弟在玩溜滑梯時突然被後方的狗狗追撞，直接被「蓋火鍋」，趴在地上崩潰吃土，讓爸爸當場笑噴。影片分享出來之後讓萬名網友跟著嘴角失守。

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▲狗狗降落直接從後方「蓋火鍋」。

網友Martin Muro日前分享這段影片，畫面中可以看到，他坐在遠方看著孩子和狗狗在公園跑跳，正當弟弟坐著滑下溜滑梯，狗狗突然出現在後面高速追上，落地時直接被爆頭，讓他趴在地板大哭，滿臉泥土的模樣可憐又好笑。事後爸爸也更新近況表示，兒子的狀況良好，只是他似乎吃下一點點的泥土。

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▲弟弟的臉上沾滿土，所幸身體並無大礙。



這段影片在網路上被瘋傳，短短1天已經累積1.3萬的觀看次數，許多網友看完紛紛笑說，「弟弟很可憐，但我還是不爭氣的笑了、「WWE！」、「汪：閃開！我要過去」、「弟弟～月底還沒到，先別急XD」、「我整整花半小時在看這幾秒的影片」、「孩子千萬不要給爸爸單獨帶」、「這爸爸笑得最大聲！」。