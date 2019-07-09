只摸貓不摸牠！　哀傷鬆獅犬「視線逐漸模糊」：爸拔變心惹

▲鬆獅犬哀怨看著爸拔只摸貓咪。（圖／有點毛毛的／粉專Polly寶莉&寶爸的幸福生活時光提供）

寵物小組／綜合報導

眼睜睜看著自己的地位被取代，心都碎惹。粉專「Polly寶莉&寶爸的幸福生活時光」日前貼出一段逗趣影片，這天爸拔躺在沙發上一手摸貓，把鬆獅犬寶莉(Polly)晾在一邊，只見牠眼神充滿哀怨，望著他們甜蜜的互動，整個哀怨指數破表！

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Polly爸在臉書公開社團「有點毛毛的」貼出影片並寫道，「求狗兒的失寵悲傷指數」，只見原本備受寵愛的Polly看著爸拔摸著新來的貓妹妹Miumiu，1人1貓依偎在一起互相放閃，留下在角落看著一切的牠，視線逐漸變得模糊，彷彿在說著，「爸拔這麼快就變心，不愛我了嗎QQ」，雖然畫面有些失焦，但仍看到Polly的視線充滿哀傷。

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▲▼汪：爸爸這麼偏心，心不會痛嗎Q口Q

Polly哀怨到不行的模樣讓許多網友看完紛紛留言直呼，「爸爸好壞喔，快點摸摸牠安慰一下」、「牠就這樣看著你，看到你心裡發寒……」、「來！姊姊秀秀」、「眼睛快噴出火了XD」、「 好口憐喔Polly快哭哭了」、「寶莉～聽說貓肉很好吃喔（誤）」。

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