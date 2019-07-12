放煙火發抖狂叫！阿金自己「進浴室閉關」　靠著娃娃才安心

▲肯柏第一次聽到放煙火的聲音嚇壞了，自己進浴缸躺好避難。（圖／翻攝自The Dodo，下同）

寵物小組／綜合報導

害怕的時候懂得自己找一個方法克服！美國紐約一隻黃金獵犬肯柏是個陽光的小男孩，喜歡跟著家人到處探險，卻非常害怕放煙火的聲音。這天家裡附近正在放煙火慶祝獨立日，這孩子嚇得發抖狂吠，自己走到浴室閉關，緊緊依偎在娃娃身邊才稍微安心一點。

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▲肯柏平常是個愛探險的小男生。

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飼主表示，肯柏是一隻熱愛戶外活動的狗狗，帶牠到附近公園散步、到寵物游泳池游泳、參加徒步旅行都難不倒牠。看似什麼都不怕，什麼都敢嘗試的肯柏，唯獨只害怕放煙火的聲音。

飼主一家最近搬到布魯克林的一個新社區，當地在獨立日放煙火歡慶，這是肯柏狗生中第一次聽到煙火的聲音，牠顯得非常緊張，家人為了陪伴牠，跟朋友改約家裡慶祝。起初肯柏難以適應，慌張的不斷亂叫，即是走過去安撫、餵食點心也無法平息緊繃的情緒。

▲狗狗跟著家人搬到比較熱鬧的社區，7月4日獨立日是肯柏狗生第一次聽到放煙火的聲音。

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直到吃飯到一半，突然發現狗叫聲停止了，家人們走到浴室，才發現肯柏自己躲在浴缸裡面，朋友家的4歲女兒在身旁陪伴，把狗狗心愛的娃娃拿出來「擺陣」，陪牠度過恐懼。狗狗的表情雖然無奈，但很明顯的已經沒那麼緊張。

▲狗狗躲進浴室在小女孩的陪伴下克服恐懼。

肯柏緊緊依偎著娃娃們直到放完煙火，終於恢復平時的精神，走回客廳露出熟悉的燦笑。家人看到肯柏的進步感到相當驚訝，覺得牠非常的聰明，懂得在混亂中保持冷靜，而朋友家的小孩也給予很大的幫助，1人1狗互相陪伴讓愛犬成功克服內心的恐懼。

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