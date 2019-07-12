哥哥上家教課！書僮汪「坐對面旁聽」陪讀到茫然：聽謀啦...

▲米克斯兄妹陪哥哥一起上家教。（圖／淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹粉專授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

伴讀到後面眼神逐漸茫然。米克斯「嘎逼」和「歐妹」是2隻稱職的書僮汪，常常陪伴哥哥姐姐念書。這天哥哥在上家教課，2個孩子跑去坐在對面的椅子上旁聽，越聽表情越疑惑，滿臉問號的樣子萌暈千名網友。

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▲2人2狗看書看得好認真。

飼主李御歆笑說，嘎逼和歐妹平時不會上去椅子，是因為之前哥哥姐姐上課或寫功課，牠們在一旁吵鬧，所以罰牠們上去坐，一起讀書寫字，「昨晚哥哥上數學家教課，這2隻居然主動上去坐好！」下意識的跑去當小書僮，認真跟著上課，到後面才越想越覺得不對，歐妹直接露出無辜的回眸臉，彷彿在說，「不對啊，挖嚨聽謀...」，逗趣的反應讓家人笑噴。

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▲▼嘎逼和歐妹平常感情非常好。



影片在網路上曝光後，引發網友熱烈討論，許多人看完都留言笑說，「歐妹每次坐椅子的一號表情超好笑」、「真是好學不倦的孩子」、「讀書時間一到馬上各就各位，應該已經被制約XD」、「這已經是例行公事了～～」、「有這麼好的書僮 哥哥妹妹好努力喔」、「工讀生不得不打卡上班的感覺」、「知道自己是小書僮，很盡責」。

你們自己跳上去坐好的耶！ 為什麼還要用無辜的臉看我

嘎逼示範自己跳上椅子的影片：