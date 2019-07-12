家中出現大蟑螂他嚇到憋氣…　救星獵人蛛出現「1秒神速」解決

實習記者黃可昀／綜合報導

蜘蛛和蟑螂都是很多人的夢魘，但不少人寧願選擇放生讓「喇牙」留一條生路，因為至少牠還會幫忙消滅小強。澳洲布里斯本一名網友日前就在自家廁所目睹一場餵食秀，牆壁上竟同時出現獵人蛛（Huntsman spider）和大蟑螂，他趕緊拿出手機錄下廝殺過程，並PO到網路告訴大家，「這就是為什麼不該殺蜘蛛！」

影片中大蟑螂原本是趴在淋浴間的玻璃上，獵人蛛則是靜靜待在洗手台旁，原PO小心翼翼地用盒子將蟑螂抓到蜘蛛旁邊，整個過程都緊張到用力憋氣，就怕蟑螂突然飛起來四處亂竄。後來他成功把蟑螂移到洗手台上，想不到蟑螂一從盒子裡掉出來，馬上就被蜘蛛用不到1秒的時間神速捕獲，速度快到連鏡頭都來不及捕捉。

請繼續往下閱讀...

▲獵人蛛速度非常快且敏捷。（圖／翻攝自YouTube／benanaman）



原PO緩緩將擋住的衛生紙移開，就看見獵人蛛緊抱著大蟑螂準備大快朵頤，蟑螂的觸角還不斷舞動掙扎，但已經被蜘蛛緊緊環抱住，無法掙脫。原PO拍攝這段影片是為了告訴其他網友，獵人蛛只是外型很可怕，其實牠是居家小幫手，讓牠住在家中一段時間，就會發現許多蟑螂、小蟲子都會消失無蹤。

據了解，獵人蛛又被稱做「巨型蟹蛛」（giant crab spider）。這類蜘蛛不織網，而是以快速的狩獵技巧覓食，因此贏得「獵人蛛」的名號。