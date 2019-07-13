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幫我開～汪叼零食袋「萌眼看醒哥哥」　達到目的下秒爆咬手XD

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▲▼才剛睡醒...聰明汪叼零食袋逼視：幫我開～　哥嘆：一早被勒索。（圖／網友王耀庭授權提供）

▲哥哥一早醒來，就看到臘腸狗咬著零食袋走來萌眼逼視。（圖／網友王耀庭授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

「你這是勒索～你知道嗎？」高雄一名網友王耀庭日前分享，家裡的短毛臘腸狗「威力」一大早就叼著零食袋，走到身邊想要吃點心搖著尾巴，萌眼把剛睡醒的哥哥「看醒」，沒想到他才碎念幾句，這孩子嫌動作太慢，直接爆氣往手指頭咬下去，1人1狗的互動笑翻不少人。

▲▼才剛睡醒...聰明汪叼零食袋逼視：幫我開～　哥嘆：一早被勒索。（圖／網友王耀庭授權提供）

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▲▼聰明的威力會自己咬零食要找人幫他。

▲▼才剛睡醒...聰明汪叼零食袋逼視：幫我開～　哥嘆：一早被勒索。（圖／網友王耀庭授權提供）

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哥哥王耀庭表示，10歲的威力個性非常聰明親人，會聽指令咬拖鞋、遙控器、眼鏡、碗、衛生紙、零食等等，平常在家最黏媽媽，而他常常被當成餵零食的工具人，有時候餵太慢還會被咬手。

影片中可以看到，威力咬著一大包零食袋，走到客廳露出微笑，一臉有求於人，萌萌的搖著尾巴彷彿在說，「幫我打開嘛～」，讓才剛睡醒的哥哥當場無言直呼，「你咬那包來找我是什麼意思？」、「你這樣是勒索耶...好啦好啦，過來哥哥開」。威力一聽到呼喚，馬上開心的把零食叼過去，看到骨頭眼神變得銳利，心急的撲上去咬手，態度和先前完全不一樣。

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▲▼才剛睡醒...聰明汪叼零食袋逼視：幫我開～　哥嘆：一早被勒索。（圖／網友王耀庭授權提供）

▲想吃東西時眼神變好銳利。

許多網友看完影片紛紛留言笑說，「哥哥超故意的啦」、「尾巴搖很久餒，哥哥快開」、「威力不辜負大家的期待，努力咬哥哥的手」、「威力表：叫你開肉肉廢話那麼多，欠咬」、「看的後面我就放心了」、「484欠咬啊～」、「好聰明的狗狗喔」、「目的達到了，工具人已經沒有利用價值XD」。

關鍵字： 臘腸狗零食咬手勒索逼視

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