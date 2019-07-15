被好姐妹放鳥！孤單白柴臭臉做美容　對空氣碎唸30分：沒義氣

記者吳鎮良／採訪報導

寶寶心裡受委屈，但是有苦說不出阿～新北市有隻柴犬Aki平常去寵物店洗澡時，都會和店裡的3隻紅貴賓一起聊天，結果這天姐妹們剛好一起去朋友家玩，讓孤拎拎Aki感到好空虛，在做美容的同時，嘴裡不停對著空氣碎碎唸，可愛又逗趣的模樣讓一旁的美容師頻頻憋笑。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主Feng Lin Liao日前在臉書寵物社團PO出這段影片並笑說，「今天好朋友忽然都不在，孤單一條柴洗澡，話很多，很好笑！」畫面中可以看到，柴柴Aki坐沒多久就忍不住起身該該叫，美容師見狀後拍拍牠的屁屁，才讓牠又後退幾步乖乖坐好。

請繼續往下閱讀...

▲柴柴沒見到好朋友，一邊美容一邊碎唸。（圖／臉書粉絲團「柴犬 AKI GO GO」授權提供）



▲有好朋友陪伴時，柴柴Aki做美容的表情。



沒多久後，柴柴Aki彷彿嚥不下心中的怒氣，又再度起身往前走幾步，然後把嘴巴張大且發出可憐的聲音。馬麻表示，「那家寵物美容的美容師有養3隻紅貴賓，那天狗狗們剛好都去朋友家玩，同時段也沒有其他的狗狗，所以Aki一隻柴很孤單，只好跟我們講話，一直講，可能在問『那三隻狗狗在哪裡？』、『怎麼只有我一隻狗狗？』、『他們去哪裡啦？怎麼沒帶我去？』」

下個月即將滿4歲的Aki是隻白柴小美女，個性貼心又聽話的牠，很會收服長輩們的心，不過平常時也會跟大部分的毛孩一樣會破壞傢俱。此外，柴柴Aki也很大膽，每次剪指甲的時候都不會抗拒，甚至臉上還會笑咪咪的，是美容師心中的模範生，也讓馬麻相當欣慰。

▲伙食太差的時候，柴柴Aki會很像人那樣發出氣音的「ㄔㄥˋ」。



▲媽寶Aki只聽馬麻的話，爸拔怎麼叫都叫不過來。



這段影片在網路上曝光後，目前已累積700多個按讚數，許多人看到柴柴Aki碎唸的模樣都留言笑說，「哈哈哈話真多」、「感覺店員很有愛心跟耐心」、「牠有很多話要說」；看到網友熱烈地回覆，馬麻也想說，「當時牠整整講了有半個小時，直到開始吹臉才閉嘴，謝謝大家的喜愛，也感謝美容師很有耐心的聽她碎唸」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

更多精彩影音：

