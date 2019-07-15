ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

被好姐妹放鳥！孤單白柴臭臉做美容　對空氣碎唸30分：沒義氣

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

記者吳鎮良／採訪報導

寶寶心裡受委屈，但是有苦說不出阿～新北市有隻柴犬Aki平常去寵物店洗澡時，都會和店裡的3隻紅貴賓一起聊天，結果這天姐妹們剛好一起去朋友家玩，讓孤拎拎Aki感到好空虛，在做美容的同時，嘴裡不停對著空氣碎碎唸，可愛又逗趣的模樣讓一旁的美容師頻頻憋笑。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主Feng Lin Liao日前在臉書寵物社團PO出這段影片並笑說，「今天好朋友忽然都不在，孤單一條柴洗澡，話很多，很好笑！」畫面中可以看到，柴柴Aki坐沒多久就忍不住起身該該叫，美容師見狀後拍拍牠的屁屁，才讓牠又後退幾步乖乖坐好。

白柴臭臉做美容，對空氣碎唸30分。（圖／臉書粉絲團「柴犬 AKI GO GO」授權提供）

請繼續往下閱讀...

▲柴柴沒見到好朋友，一邊美容一邊碎唸。（圖／臉書粉絲團「柴犬 AKI GO GO」授權提供）　

白柴臭臉做美容，對空氣碎唸30分。（圖／臉書粉絲團「柴犬 AKI GO GO」授權提供）

▲有好朋友陪伴時，柴柴Aki做美容的表情。

沒多久後，柴柴Aki彷彿嚥不下心中的怒氣，又再度起身往前走幾步，然後把嘴巴張大且發出可憐的聲音。馬麻表示，「那家寵物美容的美容師有養3隻紅貴賓，那天狗狗們剛好都去朋友家玩，同時段也沒有其他的狗狗，所以Aki一隻柴很孤單，只好跟我們講話，一直講，可能在問『那三隻狗狗在哪裡？』、『怎麼只有我一隻狗狗？』、『他們去哪裡啦？怎麼沒帶我去？』」

下個月即將滿4歲的Aki是隻白柴小美女，個性貼心又聽話的牠，很會收服長輩們的心，不過平常時也會跟大部分的毛孩一樣會破壞傢俱。此外，柴柴Aki也很大膽，每次剪指甲的時候都不會抗拒，甚至臉上還會笑咪咪的，是美容師心中的模範生，也讓馬麻相當欣慰。

白柴臭臉做美容，對空氣碎唸30分。（圖／臉書粉絲團「柴犬 AKI GO GO」授權提供）

▲伙食太差的時候，柴柴Aki會很像人那樣發出氣音的「ㄔㄥˋ」。　

白柴臭臉做美容，對空氣碎唸30分。（圖／臉書粉絲團「柴犬 AKI GO GO」授權提供）

▲媽寶Aki只聽馬麻的話，爸拔怎麼叫都叫不過來。

這段影片在網路上曝光後，目前已累積700多個按讚數，許多人看到柴柴Aki碎唸的模樣都留言笑說，「哈哈哈話真多」、「感覺店員很有愛心跟耐心」、「牠有很多話要說」；看到網友熱烈地回覆，馬麻也想說，「當時牠整整講了有半個小時，直到開始吹臉才閉嘴，謝謝大家的喜愛，也感謝美容師很有耐心的聽她碎唸」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

更多精彩影音：

關鍵字： Feng Lin Liao柴柴洗澡美容白柴

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

市區驚見「孔雀」卡4樓外牆！他傻眼：怎麼上去的啊

4小貓把機車當「透天別墅」塞好塞滿　前置「隱藏小貓..

橘貓坐浴缸陪小奴才泡澡　歡樂共浴網全跪：怎麼可能？

只能用吸的！山竹撥開「內餡發霉長毛」　網萌暈：這顆..

來阿嬤家超開心！阿金跳車直奔門口　見爸靠近興奮轉圈..

犰狳翻面罕見曝雄偉GG　鄉民羨慕看呆…原來是交配利..

討厭剪指甲啦！舞麥折手手大哭　埋頭變「聞腋少女」委..

影／祖孫三人同步在客廳「張嘴睡」！網揭殘酷真相：你..

給肉肉好嗎？髒兮兮白狗「跪地拜託」　網心疼：快給牠..

影／丟衛生紙驚見垃圾桶內「保護色條紋怪」　網嚇：差..

柴見鄰居騎車「用手手攔轎」討摸　下秒跨上去任由載走..

我來驗貨！貼心奴才幫試用活水機　劈腿「吐舌喝水」網..

貓奴神切各種廣播音...喵星人聽傻 後勁太強網笑爆..

汪叼零食情緒勒索「萌眼看哥哥」　達到目的秒翻臉....

搞威柴打疫苗激動狂唸像被虐待　趴媽肩怒譙...醫生..

一按秒反應！身上暗藏各種開關　萌貓「鬍鬚向下撥」露..

討厭剪指甲！奴才幫牠毛手遮眼　虎斑貓暫失去視力：什..

最萌保姆！2歲橘貓溫柔哄寶寶　「伸出小掌」輕拍背：..

超萌小鸚「無影腳」神速抓抓 每秒狂抖12次.....

6柴犬拔河大賽「沒狗要動」　哨音一響...全體一起..

柴柴攔截鄰居討摸　下秒跨上去「燦笑對郎造」：阿母掰..

被好姐妹放鳥！孤單白柴臭臉做美容　對空氣碎唸30分..

見機車就想跳！志工曝「鳳梨田大黑」心酸過往：再讓牠..

北市動物園傳喜訊！「捷克小鮮肉」融化姐姐「芳」心　..

市區驚見「孔雀」卡4樓外牆！他傻眼：怎麼上去的啊

4小貓把機車當「透天別墅」塞好塞滿　前置「隱藏小貓..

隔3天又少一隻！母石虎倒草叢屍體被移動過　今年第1..

奴才想獨享冰淇淋...牧羊犬「死亡凝視」怒瞪：我看..

這是多少！米克斯「汪出精準數字」　眼神銳利狂賺肉肉

鸚鵡神級複製「電話鈴聲」　網看完驚：響完還有人接？

不分藍綠一樣發大財　福斯商旅Multivan試駕開..

白海豚僅剩50隻！風場施工打樁噪音=弄瞎牠　覓食求..

冰箱壞了「食物不忍丟」！6歲童吃下肚...尿液變綠..

柴柴攔截鄰居討摸　下秒跨上去「燦笑對郎造」：阿母掰..

【廣編】電信總經理化身主持人　帶你發現台灣之光

雲端最有錢／搞懂兩條線一年大賺8成 上班族無腦操作..

看飛機起降！桃園秘密景觀咖啡廳 還能賞夕陽＋..

嘉里大榮貨運桃園倉儲不到半年2度火警　網：要等到出..

噁心狂魔入侵宜蘭童玩節　「迷霧幻蝶」水道手伸褲內猥..

【艾薇周運勢】7/14-20　上升巨蟹好人緣、上升..

寵物動物熱門新聞

驚見「孔雀」卡4樓外牆！他傻：..

貓把機車當別墅　塞好塞滿爽住！..

橘貓陪小奴才歡樂共浴　網全跪了

山竹撥開內餡長毛　網萌暈：極品

來阿嬤家超開心　阿金興奮轉圈圈

犰狳翻面曝光雄偉GG　鄉民很羨..

討厭剪指甲！舞麥塞腋下委屈大哭

祖孫客廳張嘴睡覺　網揭殘酷真相

髒兮兮白狗小吃攤前「跪地拜託」

驚見「隱匿條紋怪」蜷縮垃圾桶

看到爸收行李　黃金犬趴下哭哭

雞偷跑出籠舍　歐告衝去擒抱等爸

萌妹狂喊寶貝　喵無奈回應笑翻網

魚沒釣到貓　阿伯用信任讓浪喵上..

讀者迴響

熱門新聞

驚見「孔雀」卡4樓外牆！他傻：..

貓把機車當別墅　塞好塞滿爽住！..

橘貓陪小奴才歡樂共浴　網全跪了

山竹撥開內餡長毛　網萌暈：極品

來阿嬤家超開心　阿金興奮轉圈圈

犰狳翻面曝光雄偉GG　鄉民很羨..

討厭剪指甲！舞麥塞腋下委屈大哭

祖孫客廳張嘴睡覺　網揭殘酷真相

髒兮兮白狗小吃攤前「跪地拜託」

驚見「隱匿條紋怪」蜷縮垃圾桶

看到爸收行李　黃金犬趴下哭哭

雞偷跑出籠舍　歐告衝去擒抱等爸

萌妹狂喊寶貝　喵無奈回應笑翻網

魚沒釣到貓　阿伯用信任讓浪喵上..

狗姐妹護食打架　骨頭被柴翁偷走

最新影片

更多

柴見鄰居騎車「用手手攔轎」討摸　下秒跨上去任由載走：馬麻掰掰

我來驗貨！貼心奴才幫試用活水機　劈腿「吐舌喝水」網笑：是買給誰的

貓奴神切各種廣播音...喵星人聽傻 後勁太強網笑爆：平常壓力很大？

汪叼零食情緒勒索「萌眼看哥哥」　達到目的秒翻臉...爆咬主人手XD

搞威柴打疫苗激動狂唸像被虐待　趴媽肩怒譙...醫生：講國語就好

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面