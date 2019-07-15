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鬆獅犬睡覺「魔性蠕動」　網歪樓盯腳腳笑：靴子哪買的？

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寵物小組／綜合報導

孩子，你是夢到了什麼？飼主趙若宇日前在臉書PO出一段有趣的影片，內容是這天她突然覺得愛犬異常安靜，一轉頭看原來是睡著了，不過仔細一看，可愛的鬆獅犬睡到一半四肢竟不時地抖動，越看越覺得有魔性，當網友們看到後紛紛直呼好可愛，不過也有不少人歪樓問說，「靴子哪買的？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主趙若宇13日在臉書寵物社團「有點毛毛的」分享這段視頻，並以狗狗的口吻說道，「我夢到我在奔跑。」畫面中可以看到，側躺在地板上呼呼大睡的鬆獅犬，突然全身蠕動起來，彷彿是在夢中跑步一樣，而且牠似乎剛理完毛，除了頭部和腳之外，其他都是光溜溜的，也難怪有網友只注意到牠腳上的「靴子」。

鬆獅睡覺魔性蠕動，網盯腳上靴子。（圖／有點毛毛的／飼主趙若宇）

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▲鬆獅犬在夢中奔跑。（圖／有點毛毛的／飼主趙若宇，下同）

鬆獅睡覺魔性蠕動，網盯腳上靴子。（圖／有點毛毛的／飼主趙若宇）

▲網友的目光全盯在狗狗的腳上。

這段可愛的影片目前已湧入2千多名網友按讚、分享，許多社團裡的成員們看完都留言笑說，「穿襪子的毛哈哈」、「睡覺鞋子忘記脫掉所以有莫名的使命感...跑跑跑」、「蠕動的大腸圈XDD」、「襪子很保暖」、「哈哈哈好可愛」、「夢裡跑很快哦」、「這個身材想揉」、「這個抖動很可以！」、「這雙靴子哪買的，覺得可愛」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 趙若宇鬆獅犬有點毛毛的

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