森林之王狠勁全失！趴樹「大叔坐」露肚腩酣睡　網：好像我阿公

寵物小組／綜合報導

森林之王也有崩壞的一刻！獅子和老虎因為體型較大，非必要時不會爬樹，但在烏干達野生動物園去卻是例外，獅子爬樹的戲碼經常發生，只見牠們放軟四肢，身體懸掛的樹幹上呈現「大叔坐姿」，一改印象中的狠勁，露出肥美的肚腩打盹，讓網友看了笑翻直呼，「超像我阿公！」

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獅子在炙熱的陽光下經常會躲在洞穴或是樹下乘涼，但烏干達伊莉莎白女王國家公園的獅子卻找到另一個更棒的秘密基地，牠們會爬到粗壯的樹枝，不僅有樹蔭躲避艷陽，還可以免於擾人清夢的蒼蠅，不時還有微風緩緩吹拂，根本是最天然的睡午覺地點。

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只見每一隻獅子都練就一身好功夫，三兩下就爬到樹上乘涼，其中一隻公獅子竟然掛在兩根樹枝中間睡覺，四肢放鬆的垂下，歪頭枕在自己的手上，可愛的「脂肪腰包」大剌剌的露出來，看起來就像是一隻大貓咪。

這一幕幕全被專業的攝影師捕捉下來，分享到臉書粉專「Vince Burton Photography」，讓網友看完紛紛笑說，「睡成這樣不會掉下來嗎」、「我家貓也這樣睡」、「獅子：賣吵！我在思考貓生」、「貓科動物的矜持呢？」。

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