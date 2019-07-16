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繫牽繩去散步！「土鵝」搖屁股巡超商萌翻　門口變粉絲見面會

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▲▼自製牽繩去散步！「土鵝」搖屁股經過超商　秒變粉絲見面會。（圖／有點毛毛的／網友黃倩提供）

▲土鵝去散步被網友圍觀拍照。（圖／有點毛毛的／茱莉的鵝生粉專提供，下同）

寵物小組／綜合報導

遛狗不稀奇，遛鵝子才吸睛！嘉義一名飼主黃倩日前帶著愛寵「茉莉」出門散步，在土鵝身上綁著臨時製作的牽繩，沿路繞街出來放風。沒想到經過超商門口，意外引起路人們圍觀，大家都跑到門外搶著拍照，讓現場瞬間變成小型的粉絲見面會。

▲土鵝撒嬌討抱抱超萌。（圖／網友黃倩授權提供）

請繼續往下閱讀...

▲茉莉只跟馬麻親近，其他人一律照咬。

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飼主黃倩日前在臉書公開社團「有點毛毛的」分享前幾天的遛鵝經過，這天是茉莉第一次離開熟悉的家裡，跟著馬麻的腳步，走到戶外去看看世界。茉莉沿路都非常安靜，沒有亂叫或攻擊人，屁顛屁顛的經過便利商店外面，超萌的模樣引起路人圍觀。

▲土鵝撒嬌討抱抱超萌。（圖／網友黃倩授權提供）

▲茉莉是飼主從小拉拔長大的鵝子。

許多網友看完紛紛留言笑說，「逛超商太酷了！表現很好以後多帶出來玩喔」、「炫鵝子無誤」、「鵝紙逛小7」、「去鵝肉攤看親人」、「竟然關門拍照XD應該要開門」，也有網友好奇，「茉莉的牽繩怎麼綁在身上的？」、「鵝有專屬的胸背帶嗎？」、「鏈子會不會太重啊」。

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▲土鵝撒嬌討抱抱超萌。（圖／網友黃倩授權提供）

▲土鵝野性較強，一般都會咬人。

對此，飼主黃倩也在留言處解釋，茉莉的牽繩是用繩子，從脖子套下去身體，再用鐵鍊勾著繩子臨時製作的，散步時牠並沒有表現出不舒服的舉動，才暫時當成牽繩來用。

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關鍵字： 土鵝超商牽繩粉絲見面會拍照

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