當街拖行「棄養路邊」！二哈縮角落狂抖　他翻開毛驚「四肢關節被剪傷」

▲二哈目前的精神狀況已漸漸恢復正常。（圖／翻攝《看看新聞》，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

江蘇省南通市有隻年約2、3個月大的二哈近日遭飼主當街拖行，甚至還被棄養在路邊。一名王姓女子當時正好撞見這隻狗狗，看見牠害怕地不停發抖，便將牠抱回，並且順利找到了願意養牠的新主人。不過，事後現任飼主將汪汪的毛髮撥開時，竟發現牠身上有多處被剪刀剪過的傷口，讓他當場心痛不已。

據《看看新聞》報導，王女表示，當時在虹橋二中西邊比較暗的路口看見狗狗，牠有牽繩，而且身上很多傷口，「我能感覺到牠很害怕，渾身都在發抖，因此我便打電話叫兒子送點狗糧過來。」這隻小二哈雖然在吃飽飯後情緒有稍微穩定，但依然露出不安的表情，事後陳女便將牠抱回，並且幫忙尋找新主人。

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▲▼小二哈全身傷痕累累。

陳女Po出領養文隔天，一名韓姓男子表示願意收留狗狗，並且帶牠去醫院檢查，沒想到這才發現，汪汪身上有許多被剪刀剪過的痕跡，包括四肢關節。韓男提到，「有塊最大的傷口是被剪刀剪的，腿上的也是，很難恢復到原來的樣子。」

▲韓男事後得知，狗狗在被發現前，曾在路邊遭到前飼主拖行。

此外，醫生還發現，二哈不僅腳趾被砸過，還有掰斷的現象。韓男表示，「有天我原本想把傷口附近的毛剪掉，結果牠看到剪刀就很害怕地一直叫，後來才知道是前飼主下的毒手，真的很過分！」他也呼籲，若不喜歡狗可以不要養，但請不要傷害牠。