力道可以嗎～喵老闆洗頭＋按摩全包　網暴動：哪裡還能預約！

<br>

記者闕雁琳／採訪報導

3種服務一次滿足！新北市土城區一名貓奴日前享受貓咪們提供的尊榮服務，躺在沙發一邊給洗頭，一邊享受美萌貓的溫柔踏踏，同時可以跟牠們深情對望，讓爸拔露出超有愛的笑容，讓網友看完忍不住暴動直呼，「哪裡還能預約！」

▲▼2隻貓咪一次提供洗頭＋按摩的服務。（圖／網友吳珍珠授權提供，下同）



請繼續往下閱讀...





飼主吳珍珠日前在臉書公開社團「有點毛毛的」分享影片，只見爸拔躺在沙發上雙手抱著愛貓「Koan」，享受有規律的按摩服務。正在踏踏的Koan抬頭和最愛的爸拔對看，彷彿在問說，「客人，這樣的力道可以嗎～」，頭頂上還有一位橘喵老闆「等等」幫忙洗頭，身為貓奴，能夠被主子集體寵幸實在太幸福了。

▲▼Koan平常最喜歡黏在爸拔身邊撒嬌。

馬麻吳珍珠表示，家裡總共飼養3隻貓咪，1歲多的白底虎斑貓Koan從小就特別黏爸拔，上廁所都會跟在身邊，而且很偏心，只會幫爸拔按摩，還會邊按邊放電；而等等則是比較黏馬麻，「平常只跟我撒嬌抱抱，但是特別愛舔爸拔的頭，每天都要舔」，所以家裡常常就上演一個洗頭，一個幫爸拔按摩的皇帝級生活。

▲▼Koan也喜歡找馬麻撒嬌。



許多網友看完紛紛羨慕的笑說，「超貼心的貓」、「請問老闆預約專線？」、「兩位服務人員非常認真，懇請老闆加薪」、「好生羨慕」、「這家spa很周到」、「在那裡？我要訂房需要服務」、「一定是VIP客人，才有這樣的尊榮服務」、「一個洗頭一個踏踏，也太好了吧」。