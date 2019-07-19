黑熊家族掉入6公尺「食物深淵」　玉米吃到飽卻出不來

實習記者范芷菱／綜合報導

動物為了尋找食物常常會闖入一些奇怪的地方，反而讓自己受困。日本栃木縣日前有一隻母黑熊帶著2個孩子外出覓食，結果不小心跌進6公尺高的玉米飼料桶，雖然有享用不盡的食物卻也逃脫不了，直到被牧場員工發現才逃離這個「玉米深淵」。

據《富士新聞網》（FNN）報導，這隻亞洲黑熊媽媽身長約1公尺，2隻熊小孩則約長40公分，一家三口日前跑到栃木縣塩谷町的豊月平放牧場覓食，黑熊媽媽發現一個6公尺高的巨大飼料桶，於是帶著小熊沿著桶外的塑膠管往上爬，到頂後便打開上面直徑50公分的蓋子，想要進去飽餐一頓，卻沒想到一進去後就完全出不來，黑熊媽媽不斷嘗試攀爬飼料桶內部但不斷失敗而往下墜落。

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▲亞洲黑熊一家三口困在巨大的飼料桶裡，雖有吃不完的食物，卻困在裡面無法脫身。此為亞洲黑熊示意圖。（圖／翻攝自維基）

從飼料桶外的塑膠管壁來看，上面布有鋒利爪子的痕跡；對此，岩手大學農學部教授青井俊樹表示，日本黑熊特別擅長攀爬樹木，所以如果桶內有好吃的食物，牠們就會為此爬進去。

據農場負責人表示，桶內裝著玉米以及其他混合飼料，當他14日來到農場時注意到飼料桶的蓋子疑似被打開，於是爬上去檢查桶內，發現居然黑熊困在裡頭。只見大約1米長的成年母熊臥躺在桶邊，呼吸異常沉重；身邊還安靜地躺著2隻約40公分的小熊。

▲位於栃木縣塩谷町的豊月平放牧場。（圖／翻攝自Google Map）

為了營救被困的黑熊，市政廳當天下午1點半左右關閉了牧場周圍的交通，並啟用起重機將巨大的飼料桶放平，再打破桶壁救出黑熊母子3人。據了解，目前這2隻小熊非常健康的回到了山上，但不幸的是黑熊媽媽已經死了。