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大黑熊闖鄰居後院覓食　「最強保母」小黑狗英勇把牠擊退

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大黑熊闖鄰居後院覓食　「最強保母」小黑狗英勇把牠擊退。（圖／翻攝自Facebook／Mark Stinziano）

▲鄰居家的小狗竟然英勇幫忙趕熊。（圖／翻攝自Facebook／Mark Stinziano

國際中心／綜合報導

美國紐澤西州一戶人家的後院竟然闖進一隻大黑熊，還四處翻找東西想要覓食，嚇得屋主不知該怎麼辦時，鄰居家養的小狗萊利(Riley)突然趕來現場，還勇敢撞向黑熊，沒多久便把黑熊嚇退，英勇行為讓他感激表示，「我下次見到萊利，要請牠吃牛排」。

居住在紐澤西西米爾福德(West Milford)的屋主斯坦齊亞諾(Mark Stinziano)表示，9日晚上突然有隻黑熊闖入他家後院，他透過監視紀錄器看到，黑熊似乎十分飢餓正在四處找東西吃，還打翻了餵鳥器大吃鳥飼料，沒想到鄰居養的萊利此時挺身而出，幫助他們趕走了黑熊。

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影片中可看到，黑熊正在吃鳥飼料時，萊利突然從鄰居家飛奔到現場，一頭便勇猛撞向黑熊，凶狠的態度立刻把黑熊嚇得逃離現場。萊利的主人Alan Tlusty也意外表示，以前萊利雖然也曾幫忙趕過黑熊，但從沒像這次表現得這麼兇猛。

斯坦齊亞諾則說，萊利一直是他們家的最強保母，當孩子們在泳池時，萊利也常會幫忙查看他們的安全，「牠是一條很棒的小狗，不時會幫忙檢查孩子，現在牠能保障他們的安全」，他們一家知道只要有萊利在，就可以安心在這裡生活。

關鍵字： 黑熊黑狗Mark Stinziano鄰居紐澤西州北美要聞

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