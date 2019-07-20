「阿拔來了快藏好！」賊貴賓躲牆後要嚇人　計畫失敗惱羞大發飆

記者吳鎮良／綜合報導

毛小孩跟小朋友一樣愛玩，但你能想到牠們居然也會嚇人嗎？網路上最近瘋傳一段影片，內容是有隻貴賓犬這天看到男主人正要走上樓，於是趕緊躲到牆後，想要嚇嚇對方；沒想到爸拔完全沒被嚇到，這讓賊貴賓氣得當場惱羞，有趣的模樣笑翻上千名網友。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

王姓網友日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」轉貼分享這段視頻並註解笑說，「狗狗也會躲起來想嚇人。」畫面一開始，2隻貴賓犬走到台階處，看到爸拔正一步步走上樓；此時，有隻狗狗轉身回房等待，而另隻居然是躲在牆後面，抓好時機準備要嚇人。

▲看到爸拔正要走上樓，賊貴賓立刻躲到牆後想要嚇人。（圖／翻攝自有點毛毛的，下同）



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▲看到爸拔沒被嚇到，貴賓犬氣噗噗啦！



影片中可以看到，當貴賓看到爸拔走上樓後，立刻跳到主人腳邊彈了一下，原以為爸拔會被嚇到，但結果卻讓賊賊的毛孩子好失望；只見男主人低頭愣了一下後，也原地跳了跳去嚇愛犬，接著直接從狗狗身旁走回房。可愛的貴賓見計畫失敗，氣噗噗地對著爸拔大口大叫，感覺相當生氣。

影片目前已累積1千500名網友按讚，數百人看完都在底下留言笑說，「真是太可愛了，想惡作劇嚇爸爸」、「聰明的小孩」、「跟人一樣聰明阿」、「我家的狗狗就超愛嚇我，嚇到我還會很嗨的一直拋娃娃玩」、「這隻智商不得了」、「貴賓可賊的哩」、「工讀生快出來」、「第一次看到狗也會躲起來嚇人」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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