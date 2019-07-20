愛犬離世…孕婦夢到「洋裝小女孩」　生產隔天才驚覺：她就是牠

▲Anna Sin的先生將愛犬合成到女兒的照片中，紀念她們之間神奇的連結。（圖／飼主Anna Sin提供）

記者何睿宜／綜合報導

飼主Anna Sin曾經有過一隻名叫Angel的黃金獵犬，在愛犬離世後，她和先生傷心欲絕，但接著卻發生無比神奇的事情，讓這一家人感到非常安慰。原來，愛犬離世時，Anna Sin正好懷有身孕，但卻一直看不出寶寶性別，直到愛犬過世，她夢到一隻狗和一個小女孩，沒多久真的就誕下一個健康女寶寶。

Anna Sin分享，Angel當初是從板橋領養帶回台北，過世時快10歲，在睡夢裡安祥離開，「牠走了3年多了……。原以為牠會留著跟我當時懷胎5個多月的女兒一起玩，但這個願望無法實現了，當時我跟老公哭的半死。但感謝牠帶給我們兩個女兒來到這世界上。」

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她回憶懷大女兒「大寶」的那段日子，本來一直無法看出懷的是男生還是女生，「因為她一直趴著不給醫生看。」後來，狗女兒在當年4月27日過世，Anna Sin 5月5日做羊膜穿刺，報告出來就確定寶寶是女生，「朋友都說牠一定是趕著投胎到我肚子裡來所以來不及說。」

就在Angel離開的大約1個多月後，Anna Sin夢到一隻黃金獵犬是坐著背對著我，旁邊還有一位大約2歲多的小女生，「小女生穿著黑紅色的格子連身澎裙小洋裝，，也是背對著我蹲著。」她記得非常清楚，當時在夢中經過看到，還稱讚小女孩「好可愛啊」，醒來後也不以為意，只有告知老公夢到這個夢。

沒想到，Angel離開沒幾個月，Anna Sin突然大出血早產，緊急剖腹生下女兒，就在她生產完隔天，老公的二阿姨跟阿嬤來醫院探視，送給她一件很厚的棉襖跟一件小洋裝。最讓Anna Sin驚訝的是，那件小洋裝竟然就是夢裡小女生穿的洋裝，當下她忍不住大喊，「蛤！這件、這件洋裝就是我夢裡看到那位小女生穿的一模一樣……」，就在那時候這一家人便相信「她（寶寶）就是牠」。

生完大寶的隔年（2017年），Anna Sin又夢到一個跟狗有關的夢。在夢中，她和Angel到了一個農場，碰上了農場主人，對方看她把狗狗照顧得很漂亮，就讓她從剛出生的3隻幼柴裡挑一隻帶回家，於是喜歡母狗狗的Anna Sin就挑了胸前是淺咖啡的黑色小柴犬，「因為其他2隻都是公的。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

不知道是巧合還是冥冥中注定，原本不打算生第2胎的Anna Sin在2018年1月多發現懷孕，在懷孕16週多時產檢，醫生告訴她，「99.9%是女生。」經由先生提醒，Anna Sin才想起了去年的柴犬夢，恰好又碰上狗年，她又驚又喜地認為，二寶也是Angel帶來的。

經歷過這些事之後，Anna Sin感動地告訴在天上的Angel，「從此開始，我知道，妳一直都在。我知道妳怕我們孤單、難過，我也知道，妳怕我們會放不下妳。謝謝妳，帶給我們超級可愛的2位寶貝……。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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