ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

愛犬離世…孕婦夢到「洋裝小女孩」　生產隔天才驚覺：她就是牠

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲愛犬離世…孕婦夢到「洋裝小女孩」　生產隔天才驚覺：她就是牠。（圖／飼主Anna Sin提供）

▲Anna Sin的先生將愛犬合成到女兒的照片中，紀念她們之間神奇的連結。（圖／飼主Anna Sin提供）

記者何睿宜／綜合報導

飼主Anna Sin曾經有過一隻名叫Angel的黃金獵犬，在愛犬離世後，她和先生傷心欲絕，但接著卻發生無比神奇的事情，讓這一家人感到非常安慰。原來，愛犬離世時，Anna Sin正好懷有身孕，但卻一直看不出寶寶性別，直到愛犬過世，她夢到一隻狗和一個小女孩，沒多久真的就誕下一個健康女寶寶。

Anna Sin分享，Angel當初是從板橋領養帶回台北，過世時快10歲，在睡夢裡安祥離開，「牠走了3年多了……。原以為牠會留著跟我當時懷胎5個多月的女兒一起玩，但這個願望無法實現了，當時我跟老公哭的半死。但感謝牠帶給我們兩個女兒來到這世界上。」

請繼續往下閱讀...

她回憶懷大女兒「大寶」的那段日子，本來一直無法看出懷的是男生還是女生，「因為她一直趴著不給醫生看。」後來，狗女兒在當年4月27日過世，Anna Sin 5月5日做羊膜穿刺，報告出來就確定寶寶是女生，「朋友都說牠一定是趕著投胎到我肚子裡來所以來不及說。」

就在Angel離開的大約1個多月後，Anna Sin夢到一隻黃金獵犬是坐著背對著我，旁邊還有一位大約2歲多的小女生，「小女生穿著黑紅色的格子連身澎裙小洋裝，，也是背對著我蹲著。」她記得非常清楚，當時在夢中經過看到，還稱讚小女孩「好可愛啊」，醒來後也不以為意，只有告知老公夢到這個夢。

沒想到，Angel離開沒幾個月，Anna Sin突然大出血早產，緊急剖腹生下女兒，就在她生產完隔天，老公的二阿姨跟阿嬤來醫院探視，送給她一件很厚的棉襖跟一件小洋裝。最讓Anna Sin驚訝的是，那件小洋裝竟然就是夢裡小女生穿的洋裝，當下她忍不住大喊，「蛤！這件、這件洋裝就是我夢裡看到那位小女生穿的一模一樣……」，就在那時候這一家人便相信「她（寶寶）就是牠」。

生完大寶的隔年（2017年），Anna Sin又夢到一個跟狗有關的夢。在夢中，她和Angel到了一個農場，碰上了農場主人，對方看她把狗狗照顧得很漂亮，就讓她從剛出生的3隻幼柴裡挑一隻帶回家，於是喜歡母狗狗的Anna Sin就挑了胸前是淺咖啡的黑色小柴犬，「因為其他2隻都是公的。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

不知道是巧合還是冥冥中注定，原本不打算生第2胎的Anna Sin在2018年1月多發現懷孕，在懷孕16週多時產檢，醫生告訴她，「99.9%是女生。」經由先生提醒，Anna Sin才想起了去年的柴犬夢，恰好又碰上狗年，她又驚又喜地認為，二寶也是Angel帶來的。

經歷過這些事之後，Anna Sin感動地告訴在天上的Angel，「從此開始，我知道，妳一直都在。我知道妳怕我們孤單、難過，我也知道，妳怕我們會放不下妳。謝謝妳，帶給我們超級可愛的2位寶貝……。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▼更多精彩影音。

關鍵字： 有點毛毛的特別企劃黃金獵犬孕婦

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／飼料偷加墨汁？暴風雨救回灰毛球　長大「黑到發亮..

養那畜生幹嘛？　7年後阿公「親手蓋透天別墅」寵孫：..

影／爸蹲馬步幫歐告梳毛　意外錄下「尷尬定格畫面」…..

影／尿尿發現青蛙！貴賓整日低頭狂看...阿嬤「心疼..

影／2歲萌妹夜躺石頭地...陪喵「曬肚看星星」　媽..

「臭臉月月」結婚啦！童顏老婆氣質出眾　網讚：仙氣滿..

特／毛孩常對著空氣狂笑　家人發毛求助才知是「年輕土..

5肥喵包圍媽咪討拍拍　她「右手亮點」被網友識破：偏..

進超商不是要吹涼？　萌柴死守「員工休息室」等漂亮姐..

生魚片頻頻蒸發！壽司師傅彎身查看　驚見「強盜集團」..

公主癌末期！沒親手奉上就拒吃　爸跪求偏方治好命汪網..

按摩+洗頭+深情對望一次滿足！　貓奴獲集體寵幸....

法鬥「超魔性舞蹈」屁股前後搖　男孩有樣學樣神反應萌..

沙鹿暖警衝百米救吐血黃狗！　心疼急喊「不要睡.....

2歲娃半夜驚醒...哭鬧吵找媽媽　暖汪聽哭聲秒衝陪..

熱熱的...小貓「暢快解放」淋奴才衣　爸破音崩潰！..

毛孩咬傢俱是無聊、焦慮惹的禍？　找事情給牠做！8種..

神祕暗號？聽到「披薩」就暴衝！秒啟動阿金開關.....

整籠貓被丟在五股河堤旁等死...　 沒水沒食物！她..

萌喵朝鏡頭「ㄎㄧㄤ臉抖屁股」XD　 顧家顧到壞掉？..

愛犬離世…孕婦夢到「洋裝小女孩」　生產隔天才驚覺：..

寵物鼠棄養「年破500件」　他救母帶子8鼠：千萬別..

虎斑狗被貓化？　牠老練「蹲貓砂盆」尿尿...網笑：..

世界最醜動物！只有錢人才養得起　1餐要吃掉上千隻螞..

轉到肉肉購物台！貪吃柴秒衝電視機前坐好：想買一份...

「阿拔來了快藏好！」賊貴賓躲牆後要嚇人　計畫失敗惱..

偷玩太白粉挨罵！傲嬌柴「怒擺臭臉」反省　網笑：牠想..

整箱保麗龍都在蠕動！　萌爆「麻糬臉雪貂」冒出探頭：..

馬麻你在幹麻？黏人黑狗鼻子推開廁所門　天天「突襲」

這個嚼勁！喵皇霸佔涼鞋狂啃　奴才心涼：我只剩那雙

企聯射箭／青年隊追上老大哥　與凱撒並列戰績龍頭

林玟誼為新戲南下宣傳　粉絲帶「手作卡片」追到高鐵站..

鄭爽想「放棄拍戲」當網紅！　吐心聲：真實生活更有意..

賴冠霖合約爆羅生門！　Cube硬起來：沒有需要解約..

博物館幼兒園聯合畢業典禮　行3好4給歡喜滿滿

拚城市外交　桃園神農旗冠軍隊赴美參加長堤龍舟賽

嚴守豬瘟防疫戰線！兩岸未來航線核備　交部：徵詢陸委..

死會網友超羨慕！單身「有這5大優點」不用噴錢…你也..

不斷更新／林祐樂、詹子賢各轟一發　5局兄弟9：4統..

不斷更新／李茲演出3上3下　6局桃猿5：0富邦

寵物動物熱門新聞

暴風雨救小灰貓　長大變色黑發亮

反對養貓！7年後阿公親手蓋房子..

以為畫面定格！真相笑翻上千網

尿尿發現青蛙！貴賓整日低頭狂看

2歲妹夜躺石地　陪喵曬肚看星星

臭臉月月結婚！童顏老婆氣質出眾

汪對空氣狂笑　家人求助才知是祂

5肥喵圍討拍　媽右手亮點被識破

萌柴坐超商「員工休息室」等店員

生魚片頻蒸發！師傅活逮強盜大本..

髮廊貓聽到「可以」秒跳懷裡討抱

暖警衝百米救吐血狗！急喊不要睡

汪椅子上暴走如炸彈！他嚇壞抱胸..

「全聯」買飲料！她細看招牌傻眼..

讀者迴響

熱門新聞

暴風雨救小灰貓　長大變色黑發亮

反對養貓！7年後阿公親手蓋房子..

以為畫面定格！真相笑翻上千網

尿尿發現青蛙！貴賓整日低頭狂看

2歲妹夜躺石地　陪喵曬肚看星星

臭臉月月結婚！童顏老婆氣質出眾

汪對空氣狂笑　家人求助才知是祂

5肥喵圍討拍　媽右手亮點被識破

萌柴坐超商「員工休息室」等店員

生魚片頻蒸發！師傅活逮強盜大本..

髮廊貓聽到「可以」秒跳懷裡討抱

暖警衝百米救吐血狗！急喊不要睡

汪椅子上暴走如炸彈！他嚇壞抱胸..

「全聯」買飲料！她細看招牌傻眼..

不想被貓咬　男孩把自己關籠！

最新影片

更多

公主癌末期！沒親手奉上就拒吃　爸跪求偏方治好命汪網笑：沒藥醫

按摩+洗頭+深情對望一次滿足！　貓奴獲集體寵幸...網暴動：想預約

法鬥「超魔性舞蹈」屁股前後搖　男孩有樣學樣神反應萌翻網友！

沙鹿暖警衝百米救吐血黃狗！　心疼急喊「不要睡...」惹哭網友

2歲娃半夜驚醒...哭鬧吵找媽媽　暖汪聽哭聲秒衝陪伴：別怕偶在

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面