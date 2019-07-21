內灣展示鱷龜「划水掙扎」遭批虐待　業者喊冤：哪家缸比我大？

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記者闕雁琳／採訪報導

日前有網友到新竹縣內灣老街遊玩，發現一間以蒐集奇珍異獸為名的幻多奇另類博物館外面，門口放著方形的水族箱，裡面的鱷龜不斷划水掙扎，原地游泳探頭，看起來十分可憐。影片貼出來有不少網友砲轟店家虐待動物，紛紛留言發起抵制，對此業者也出面喊冤，「牠會這麼激動是有人拍打水族箱！」

▲有網友貼出新竹內灣老街展示的鱷龜不斷划水掙扎。（圖／網友提供）



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一名網友日前在臉書社團「新竹大小事」貼出影片並寫道，「地點：新竹內灣戲院旁，這鱷龜看起來好可憐」，只見畫面中，鱷龜被放置在方形的水族箱，上方並無遮蔽物，移動的空間狹窄，水缸裡面只有水，並未放置石頭可供牠休息，只能不斷在原地划水探頭，讓許多網友看完感到不捨，貼文不到24小時，就已有700多名網友關注，近200則留言、15次分享。

事後原PO受訪時指出，會貼出影片主要是希望店家可以讓鱷龜有足夠的生活空間，因為那個水缸真的看起來太小了。

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▲鱷龜。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay／Scottslm）

部分網友留言痛批店家虐待動物，「完全沒休息，一直游好可憐」、「牠很可憐，在那裡很久了」、「有附近的人可以告訴老闆嗎？或打電話給動保」、「可以放個木頭讓牠爬」、「生活空間也太小了吧」、「活動範圍會不會太小啊」、「空間太小有虐待之虞，請通報動保處！」。

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影片在網路上引起熱議，事後幻多奇另類博物館的徐姓老闆也出面喊冤，「拍攝影片的時候是有人拍打水缸，或是牠以為有東西可以吃！」鱷龜平常的習性是生活在湖裡，缸內的水位足以讓牠抬頭呼吸，非進食時間牠幾乎不會移動，否則不會如此激動。

▲鱷龜強大的咬合力僅次鱷魚，在野外幾乎沒有天敵。（示意圖／新北市動保處提供）



「鱷龜個性兇猛，大概可以活70-80年，在台灣除了人就沒有天敵，放進河裡會出事，很多人買了不會養，又不能丟，動保處也不收，所以都拿來店裡問我們能不能養，這隻也是別人不要的。」徐老闆指出，鱷龜龜殼很重，在水裡放置石頭也沒辦法上去休息，水放太滿會淹死、放太少龜殼會曬出裂痕，且鱷龜的咬合力強大，可以輕鬆咬斷木頭，放東西進去都不適合。

徐老闆強調，店裡每個星期都會有專人特別去換水，幫水缸保持一定的清潔，玻璃特別選購防撞材質，還會定時餵飯，絕對沒有要虐待動物的意思，卻還是被不知情的民眾攻擊，讓他相當無奈，「有哪一家的水族館的缸子比我還大？如果動保團體願意領養，我們直接送他，或是有網友願意收養，能提供更好生活環境，我們都很歡迎將牠帶走，但養了不能放回河裡，真的會造成生態問題。」

記者事後致電到新竹縣家畜疾病防治所，由於適逢休假日，截稿之前並未接通，明日將會再次打電話詢問相關內容，若有最新資訊會隨時更新內容。