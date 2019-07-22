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宛如海中螢火蟲！　口袋鯊噴出「發光雲朵」海洋瞬間變夢幻

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▲▼美國口袋鯊（American Pocket Shark）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國口袋鯊（American Pocket Shark）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者黃可昀／綜合報導

美國研究員日前在墨西哥灣發現會「發光」的鯊魚，身形比成年人的手掌還小，不同於過去鯊魚給人的兇猛形象，這條小鯊魚反而有種呆萌的俏皮感，宛如海中的螢火蟲。由於這種鯊魚體積小，彷彿能夠裝進口袋帶著走，因此被命名為「美國口袋鯊（American Pocket Shark）」。

據《雪梨晨鋒報》報導，科學家形容這條神秘的小生物會從前鰭透出亮光，將這些「發光的雲朵」噴入海洋。這條被發現的鯊魚是雄性幼體，身長只有14.2公分，腹部有一整排發光點，兩邊前鰭位置各有一個袋囊，可以噴出像是雲朵般的發光液體。

美國國家海洋和大氣管理局魚類學家格雷斯（Mark Grace）表示，其他研究員1979年也曾在東太平洋找到這罕見的口袋鯊，這是有紀錄以來發現的第二隻，「發光有可能是為了嚇走掠食者，或是吸引獵物並加以攻擊」，然而這種鯊魚的數量實在太少，科學家對牠們幾乎是一無所知。

報導指出，目前已知的鯊魚種類超過500種，其中只有袋鯊（pocket shark）、尾光鯊（taillight shark）以及新發現的美國口袋鯊會發光。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 鯊魚美國口袋鯊American Pocket SharkMark Grace北美要聞

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