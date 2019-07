宛如海中螢火蟲！　口袋鯊噴出「發光雲朵」海洋瞬間變夢幻

▲美國口袋鯊(American Pocket Shark)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者黃可昀/綜合報導

美國研究員日前在墨西哥灣發現會「發光」的鯊魚,身形比成年人的手掌還小,不同於過去鯊魚給人的兇猛形象,這條小鯊魚反而有種呆萌的俏皮感,宛如海中的螢火蟲。由於這種鯊魚體積小,彷彿能夠裝進口袋帶著走,因此被命名為「美國口袋鯊(American Pocket Shark)」。

Scientists recently discovered a new species of shark that is just 5 1/2 inches long: the aptly named American Pocket Shark. Not only is it tiny, it also glows in the dark. https://t.co/BNvLaXH8l2 pic.twitter.com/QYW2KuHDKV