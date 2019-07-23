10分鐘就見效！　研究證實：和貓狗玩能降低「皮質醇」減壓

圖文／鏡週刊



美國有近千所大學都著手進行解壓計畫，開放學生跟貓、狗或兔子等動物互動（animal visitation programs，簡稱AVP），以協助減壓。而美國華盛頓州立大學實驗證實此一說法，且表示只要10分鐘就有顯著成效。

美國華盛頓州立大學（Washington State University，WSU）人類發展系副教授Patricia Pendry的實驗指出，當學生和動物互動後，「皮質醇」（一種壓力荷爾蒙）會明顯降低。

該實驗把249名受試大學生分為4組，第一組人跟動物隨心所欲玩10分鐘，還可以帶著牠們閒逛；第二組人則是在排隊時觀察其他人撫摸動物；第三組人則是看同一批動物的投影片，而第四組人馬是「候補名單」。這四組人都在沒有手機或其他分心事物的刺激下，各做這些事情10分鐘，且都被告知很快就輪到他們跟動物互動。

在此之前，實驗也蒐集到每一位學生清晨醒來時採集的唾液比較，發現學生直接跟動物互動後，學生唾液中的「皮質醇」明顯較少，其他並非直接和動物互動的學生「皮質醇」也有或多或少減少，「已知這些學生喜歡和動物互動，有助於他們體驗到更積極的情緒」，Patricia Pendry表示，也有助於學生能用較不主觀的方式調節壓力。

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這項研究成果上月刊登於美國教育研究協會出版的開放期刊《AERA Open》，由Patricia Pendry與研究生Jaymie Vandagriff合作發表。

參考資料：Good News Network、AERA Open



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