世界最帥的羊！「奶金髮+深邃雙眼」...網驚：居然比我還帥！

▲馬來西亞最帥山羊Remos有著光亮毛髮和深邃眼神，電暈一眾網友。（圖／翻攝自FB／Muhammad Livestock Farm）



實習記者陳妙津／綜合報導

馬來西亞日前有隻薩能山羊Remos意外爆紅，原因竟是因為長相太過出眾，雖然才11個月大，但站在羊群間仍格外醒目。Remos有著奶金色的飄逸秀髮和鬍子，還會看鏡頭擺POSE，而網友們看到牠的照片後也齊呼「實在太可愛了吧！」

據大馬媒體報導，馬來西亞永梧的「穆罕默德畜牧場」主人7月6日時，在FB貼出一組山羊照片，瞬間讓網友瘋傳，至今已經有4千多人分享，1.8千人按讚，還有1.7千則留言，紛紛稱讚畫面中的羊咩咩超級帥。

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只見照片中的薩能山羊Remos看著鏡頭，眼神無辜可愛，還露出淺淺笑容，而頭上則有奶金色飄逸瀏海，下巴也是同款鬍子，樣子比其他山羊都可愛。

Sebab dia handsome kita snap gambar dia banyak sikit. Muda lagi baru 11 bulan Kepada yang nak cari kambing hensem2 dan lawa2 bole like page kita 由 Muhammad Livestock Farm 發佈於 2019年7月6日 星期六

主人阿末表示，Remos只有11個月大，今年3月才意外來到牧場，因為原本為了擴展羊奶生意，他前往養殖場購買母羊，卻一眼就被Remos的帥氣模樣震驚，立刻以750令吉買下，幸好Remos雖然不會產羊奶，卻長得帥又很會看鏡頭擺拍，立刻成了「網路紅羊」。

網友們看到Remos照片後，紛紛留言，「如果我也是山羊，我會愛上牠」、「頭髮超乾淨」、「這隻羊太可愛了，老闆不要賣」、「無法接受山羊居然比我帥」、「超像獨角獸」、「髮型很讚」。

薩能山羊是種知名乳用山羊，原產於瑞士的薩嫩河谷，性情溫和，適應力強又產奶量多，如今全世界都有人飼養，不過飼養需要適當維護以及乾淨環境。阿末說，目前牧場中有17隻薩能山羊，Remos是最好看的，有許多人出高價想買下，不過都被他拒絕了。