世界最帥的羊！「奶金髮+深邃雙眼」...網驚：居然比我還帥！

▲馬來西亞最帥山羊Remos有著光亮毛髮和深邃眼神，電暈一眾網友。（圖／翻攝自FB／Muhammad Livestock Farm）
實習記者陳妙津／綜合報導
馬來西亞日前有隻薩能山羊Remos意外爆紅，原因竟是因為長相太過出眾，雖然才11個月大，但站在羊群間仍格外醒目。Remos有著奶金色的飄逸秀髮和鬍子，還會看鏡頭擺POSE，而網友們看到牠的照片後也齊呼「實在太可愛了吧！」
據大馬媒體報導，馬來西亞永梧的「穆罕默德畜牧場」主人7月6日時，在FB貼出一組山羊照片，瞬間讓網友瘋傳，至今已經有4千多人分享，1.8千人按讚，還有1.7千則留言，紛紛稱讚畫面中的羊咩咩超級帥。
只見照片中的薩能山羊Remos看著鏡頭，眼神無辜可愛，還露出淺淺笑容，而頭上則有奶金色飄逸瀏海，下巴也是同款鬍子，樣子比其他山羊都可愛。
Sebab dia handsome kita snap gambar dia banyak sikit. Muda lagi baru 11 bulan Kepada yang nak cari kambing hensem2 dan lawa2 bole like page kita由 Muhammad Livestock Farm 發佈於 2019年7月6日 星期六
主人阿末表示，Remos只有11個月大，今年3月才意外來到牧場，因為原本為了擴展羊奶生意，他前往養殖場購買母羊，卻一眼就被Remos的帥氣模樣震驚，立刻以750令吉買下，幸好Remos雖然不會產羊奶，卻長得帥又很會看鏡頭擺拍，立刻成了「網路紅羊」。
網友們看到Remos照片後，紛紛留言，「如果我也是山羊，我會愛上牠」、「頭髮超乾淨」、「這隻羊太可愛了，老闆不要賣」、「無法接受山羊居然比我帥」、「超像獨角獸」、「髮型很讚」。
薩能山羊是種知名乳用山羊，原產於瑞士的薩嫩河谷，性情溫和，適應力強又產奶量多，如今全世界都有人飼養，不過飼養需要適當維護以及乾淨環境。阿末說，目前牧場中有17隻薩能山羊，Remos是最好看的，有許多人出高價想買下，不過都被他拒絕了。