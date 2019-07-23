廠區禁愛心媽媽餵養流浪犬　動保所函文警告台船：不可虐待

▲ 基隆台船廠區禁止志工餵養流浪犬，基隆動保所行文警告不可以。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市台船基隆廠區內，有近百隻流浪犬，近幾年都有愛心志工媽媽前往餵食，近日台船廠區卻禁止志工媽媽進入餵養流浪犬，遭愛狗團體抗議表示，「若流浪狗餓死怎麼辦？」基隆市動保所獲報，目前已行文到台船基隆廠區，爾後有發現流浪犬，因沒有餵食而死亡，可依違反動保法函送法辦，最高可處2年以下有期徒刑。



台船基隆廠區內，志工團體與基隆市動保所合作，將近百隻流浪犬進行結紮，每周志工媽媽進入廠區餵食流浪犬。近日卻禁止志工媽媽，進入台船廠區餵食，引發愛狗團體抗議，並向基隆市動保所投訴表示，「若流浪狗餓死怎麼辦？」

台船基隆廠區表示，因有流浪狗攻擊過人，造成廠區人員恐慌害怕，所以調整餵食時間，原每周一次改由每兩周一次，沒有禁止志工媽媽進入餵食。未來將規劃流浪狗集中某區管理。

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基隆市動物保護防疫表示，目前已行文到台船基隆廠，公家機關或私人處所，若沒有善盡管理犬隻，可依照動保法第5條第2款「動物飼主須提供安全、乾淨、通風、排水、適當及適量之遮蔽、照明與溫度之生活環境」若有違者可處2年以下有期徒刑。