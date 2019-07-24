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紅腿、黃腿象龜傻傻分不清？　保育員提供2祕訣讓民眾秒分辨

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動物園教2祕訣秒懂紅腿、黃腿象龜。（圖／台北市立動物園提供）

▲紅腿、黃腿象龜傻傻分不清？保育員分享2祕訣讓你秒分辨。（圖／台北市立動物園提供，下同）

記者吳鎮良／綜合報導

在南美洲熱帶雨林的底層也有一群默默、低調過生活的可愛動物，例如紅腿象龜和黃腿象龜，雖然看似一般的烏龜，卻為熱帶雨林的永續擔負著重大使命，因為牠們可是熱帶雨林中種子的散播者！為了避免遊客搞混紅腿象龜和黃腿象龜，保育員特別提供區分兩種象龜的小訣竅。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

紅腿象龜的體型較黃腿象龜來得小，背甲凹凸起伏較明顯，黑底上有鮮紅色的紋路是最大的特徵，而黃腿象龜的背甲則較光滑平整，顏色為黃褐色。下次看到牠們時記得注意體型大小和背甲顏色，透過這些小秘訣，要分辨牠們就一點也不困難。

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動物園教2祕訣秒懂紅腿、黃腿象龜。（圖／台北市立動物園提供）

▲剛孵化的紅腿象龜。（鄭陳崇攝）

紅腿象龜和黃腿象龜的生活環境沒有完全重疊，雖然都是南美洲熱帶雨林裡的住民，但前者住在雨林邊緣，後者則會到雨林深處活動。因為紅腿象龜比較接近人類的生活範圍，顏色較漂亮，有寵物市場貿易的捕捉壓力，而黃腿象龜因為族群數量較少，在寵物市場上的需求更是炙手可熱，兩種象龜都被IUCN自然生態保育聯盟列入保育類動物的名錄中。

穿山甲館裡的黃腿象龜，正是透過與林務局合作的野生動物收容救傷計畫，查緝走私送至動物園收容，而穿山甲館內的紅腿象龜，則是在動物園內繁殖的第二代，因為牠們全年皆可繁殖，所以參觀時不妨多加留意，或許就有機會看到象龜正在挖洞準備產卵呢。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

動物園教2祕訣秒懂紅腿、黃腿象龜。（圖／台北市立動物園提供）

▲象龜們開心享用大餐。

紅腿象龜
英名：Red-footed Tortoise
學名：Geochelone carbonaria
分布：南美洲
特徵習性：雜食性，分布以森林邊緣至平原為主，前腿上有紅色鱗片。
體型：成體約腹甲25~35公分長，少數個體有可到達40公分以上。
生殖：野生雌龜每年7~9月為產卵期，圈養環境全年皆可繁殖。每窩可產下5-15顆蛋。

黃腿象龜
英名：Yellow-footed Tortoise
學名：Geochelone denticulata
分布：南美洲
特徵習性：雜食性，以濕度較高的森林地帶生活為主，前腿上的鱗片成黃色。
體型：成體雄龜背甲平均為40-60公分，雌龜體型通常較小，最大為28cm。
生殖：繁殖季節為雨季來臨的7月至9月，沒有明顯的領域性，但雄性繁殖季時會相互競爭。雄龜求愛與交配時會發出類似母雞的喀喀聲、雌龜每窩下4-8顆蛋，約經過150-180天之後孵化。

關鍵字： 動物園紅腿象龜黃腿象龜

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