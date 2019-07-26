主子吃飯狂碎唸？　鏡頭拉遠案情不單純：好複雜的感受

實習記者劉芊妤／綜合報導

抖音用戶＠usersppd1o9e41近日有段影片在網上瘋傳，有隻貓咪躺在床上瘋狂碎唸，等食物靠近嘴巴就伸舌狂舔，發出「阿姆阿姆」的咀嚼聲。有趣的是，鏡頭拉遠後方的醫生像在幫貓咪打針，才出現逗趣又可愛的行為，網友看了直呼，「一邊哀嚎一邊吃又痛又快樂。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲貓咪吃飯碎碎念 。（圖／翻攝自抖音用戶＠usersppd1o9e41）

網友轉載影片到臉書社團「愛貓聯盟」並逗趣註解，「吃個飯廢話那麼多幹嗎？」從影片中可見，喵星人高八度起音，清楚發出「喵～媽媽」的聲音，等到喊累時就瞪大雙眼享用眼前美食。這時鏡頭拉遠，後方醫生像在幫貓咪打針，由於貓咪不能動，才持續對著空氣碎碎念，內心可說是無比的複雜。

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這段影片不到一天累積千人按讚，大家在底下留言表示，「吃飯前有儀式」、「說真的好像在唱歌」、「無聊的影片浪費我一小時」、「好像叫媽媽」、「浪費我好幾個小時」、「後面好像在打針，又痛又快樂好複雜的感受」、「仔細看好像是在打針，一邊哀嚎一邊吃」、「有夠可愛！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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