ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

主子吃飯狂碎唸？　鏡頭拉遠案情不單純：好複雜的感受

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲
 

實習記者劉芊妤／綜合報導

抖音用戶＠usersppd1o9e41近日有段影片在網上瘋傳，有隻貓咪躺在床上瘋狂碎唸，等食物靠近嘴巴就伸舌狂舔，發出「阿姆阿姆」的咀嚼聲。有趣的是，鏡頭拉遠後方的醫生像在幫貓咪打針，才出現逗趣又可愛的行為，網友看了直呼，「一邊哀嚎一邊吃又痛又快樂。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲貓咪吃飯碎碎念 。（圖／翻攝自抖音用戶＠usersppd1o9e41）

▲貓咪吃飯碎碎念 。（圖／翻攝自抖音用戶＠usersppd1o9e41）

網友轉載影片到臉書社團「愛貓聯盟」並逗趣註解，「吃個飯廢話那麼多幹嗎？」從影片中可見，喵星人高八度起音，清楚發出「喵～媽媽」的聲音，等到喊累時就瞪大雙眼享用眼前美食。這時鏡頭拉遠，後方醫生像在幫貓咪打針，由於貓咪不能動，才持續對著空氣碎碎念，內心可說是無比的複雜。

請繼續往下閱讀...

這段影片不到一天累積千人按讚，大家在底下留言表示，「吃飯前有儀式」、「說真的好像在唱歌」、「無聊的影片浪費我一小時」、「好像叫媽媽」、「浪費我好幾個小時」、「後面好像在打針，又痛又快樂好複雜的感受」、「仔細看好像是在打針，一邊哀嚎一邊吃」、「有夠可愛！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▼更多精彩影音

關鍵字： 抖音貓咪主子打針碎唸

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

榴槤乾好吃嗎？只是聞一下　橘貓大崩潰：讓我靜一靜...

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

萌貓被飢渴奴才強吻「滿臉紅唇印」　皺眉發射死亡光波

樓上肉肉衝破天花板　貓別墅住戶被擠扁：你的肉垂到我..

母石虎受困2M蓄水池「餓到吃浮萍」　獲救體重只剩1..

浪橘「身體扭成麻花」倒地　他悲痛一看傻了：眼淚還來

被退3次…三花一見他「緊黏賴著不走」　背後故事有洋..

「夢到在跳舞」轉圈睡著？　聖上「粉嫩肉球合掌」萌翻..

聖上開箱「直接鑽進塑膠袋」陪魚當娃娃　媽傻眼：不是..

愛滋浪貓慘被燙傷「禿3塊還滲血」　見人招手卻撒嬌狂..

浪浪每小時攔人討吃「公寓5戶上當」　網笑：詐騙集團..

痛失伴12年寵物又撿「接班貓」　他見「相認胎記」噴..

美腿女主人讓狗狗體驗「隱形犬」　饅頭又舔又抓.....

超療癒～汪星人泳池悠哉戲水「最犯規視角」發現小短腿..

飼料偷加墨汁？暴風雨救回灰毛球　萌貓長大「黑到發亮..

把拔假裝給零食「拿空餅乾袋」　挑食臘腸不知情.....

超嗨鸚鵡聽見音樂「變身Rocker」 狂轉頭52..

聲控歐告睡夢中...聽馬麻喊名字觸搖尾開關 露肚開..

《獅子王》中毒！阿嬤重現經典場景 被舉「小辛..

只能喝水？她用牛肉+紅麴做珍珠 「狗狗專用珍奶」網..

尿布貴賓睡前執行「神祕儀式」 幫馬麻暖床萌翻網：我..

想養寵物！爸花20元買「麵包蟲」 小孩high翻網..

嘴癢柴把耳機咬扁...被姐狂拍肩質問　牠心虛坐床角..

媽寶貓頭鷹狂發「企企企」乞食聲癡等媽餵！　現實逼長..

大黃狗燒成「面具臉」撐過疼痛治療　將當燒燙傷治療犬

排隊買美食！回家被主子撥砂「怎麼吃大X」　奴才傻眼..

長耳小黑喵奶叫超萌！　全身炸毛神複製《龍貓》「灰塵..

喵被問「媽美不美？」…秒撇頭沉默　鏟屎官心碎低8度..

主子吃飯狂碎唸？　鏡頭拉遠案情不單純：好複雜的感受

臘腸咬西瓜「喀喀」幫去皮　媽見「謎樣半成品」秒傻眼

第一次剃毛！胖貓回家悶躲角落懷疑人生　奴才翻照驚「..

進寵物店直奔玩具區！　9歲白柴「選擇障礙」每個都想..

速水茂虎道學習「靠帥臉殺價」　嘴甜喊：姊姊好漂亮

彰化北斗戶政事務所整併服務不縮水　 8月份起延長周..

巴黎飆破42度高溫　熱浪狂襲歐洲…專家憂：聖母院會..

中職／創新打準大賽　王威晨因活動錯過唯一試打機會

首屆U12少壘賽開打　中華狂炸印尼拿首勝目標留下冠..

花壇逢雨就淹找到癥結了　水資處徹底清淤

「單眼皮犬系」帥哥奪冠！老爸是天王製作人…網狂推：..

東吳與故宮合推「第2專長」跨域學習！　學生樂：延畢..

中職／陳晨威扛12強中華隊中外野　林哲瑄覺得可以

鄧紫棋迎28歲生日「宣布好消息」　粉絲全嗨翻：OM..

寵物動物熱門新聞

男友喝醉　撿了隻好像的貓回來...

內有惡犬！本尊翻肚「睡到打呼」

愛犬突然走了　他心痛抱骨灰散步

買早餐撞見小貓曬太陽！近看哭慘

認養台灣歐告　洋爸：我非常幸運

柴柴睡姿「神複製」奴才　網笑翻

聽到可以一起逛　萌妹秒牽緊狗狗

我的貓是混蛋！她貼協尋啟事網笑..

同床15年！狗穿孝服淚送爸爸

12KG喵溜出門討罐　鄰居：很..

偷吃泡芙腫成豬頭！阿金躲2樓嚇..

阿祖養的！重量級肥貓午覺震撼網

竟敢搶我姐姐！柴柴坐主位瞪新郎

胖阿金走失自己搭便車　騎士爆笑

讀者迴響

熱門新聞

男友喝醉　撿了隻好像的貓回來...

內有惡犬！本尊翻肚「睡到打呼」

愛犬突然走了　他心痛抱骨灰散步

買早餐撞見小貓曬太陽！近看哭慘

認養台灣歐告　洋爸：我非常幸運

柴柴睡姿「神複製」奴才　網笑翻

聽到可以一起逛　萌妹秒牽緊狗狗

我的貓是混蛋！她貼協尋啟事網笑..

同床15年！狗穿孝服淚送爸爸

12KG喵溜出門討罐　鄰居：很..

偷吃泡芙腫成豬頭！阿金躲2樓嚇..

阿祖養的！重量級肥貓午覺震撼網

竟敢搶我姐姐！柴柴坐主位瞪新郎

胖阿金走失自己搭便車　騎士爆笑

二哈不洗澡碎唸！他模仿狗語溝通

最新影片

更多

美腿女主人讓狗狗體驗「隱形犬」　饅頭又舔又抓...結局她坐地傻眼

超療癒～汪星人泳池悠哉戲水「最犯規視角」發現小短腿狂划

飼料偷加墨汁？暴風雨救回灰毛球　萌貓長大「黑到發亮」驚艷全家！

把拔假裝給零食「拿空餅乾袋」　挑食臘腸不知情...飼料全吃光

超嗨鸚鵡聽見音樂「變身Rocker」 狂轉頭52圈...下秒暈爆：我不行了

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面