毛小孩上課囉！鸚鵡老師點名少一位　網見「遲到汪」笑炸：不意外

記者吳鎮良／綜合報導

同學們，上課囉～抖音APP用戶「338059338」有段影片在網路上瘋傳，內容是一群毛小孩這天都準時到了學校去，但站在講台上的鸚鵡老師點名時，發現還有一位同學沒到，最後這名遲到的小朋友背著書包、一臉燦笑的走進教室，超可愛的模樣笑翻6千多名網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中，這班的學生不僅有黃金獵犬、法式鬥牛犬，甚至還有喵星人，5位毛孩子乖乖地坐在位置上，認真聽著台上的鸚鵡老師上課；只見有2隻阿金還戴上造型眼鏡，看上去就像是班上很會念書的學生，而貓咪則露出一臉厭世，目光一直望向窗外，彷彿想出去玩。

▲全班同學都準時進到教室，唯獨哈士奇遲到。（圖／翻攝自抖音APP用戶「338059338」，下同）



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▲即使遲到了臉上仍笑瞇瞇。



接著上課到一半時，有隻遲到的哈士奇揹著小書包，一臉笑瞇瞇且尾巴狂搖地走進教室，一進來就吸引全班同學的目光，模樣相當帥氣！有趣的是，當鸚鵡老師上課到一半時，轉頭發現有隻阿金趴在地上快睡著了，牠見狀後立刻拿粉筆朝著對方的方向丟過去，結果卻意外被隔壁的哈士奇吃下去了！

其實這部影片是飼主們一起共同配合拍攝的，內容純屬娛樂有趣，而影片中哈士奇吃下去的粉筆也只是點心。目前已累積6千多名網友按讚、726次分享，也有不少網友轉貼到臉書各個寵物社團，許多人看完都紛紛留言笑說，「這也太可愛了吧！」、「喵表示：怎麼我同學都是狗」、「黃金獵犬在班上看起來好像模範生」、「哈士奇最兩光，每天一定都遲到哈哈」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲阿金趴在地上打嗑睡，鸚鵡老師直接拿粉筆K過去。



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