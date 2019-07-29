ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

毛小孩上課囉！鸚鵡老師點名少一位　網見「遲到汪」笑炸：不意外

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲
 

記者吳鎮良／綜合報導

同學們，上課囉～抖音APP用戶「338059338」有段影片在網路上瘋傳，內容是一群毛小孩這天都準時到了學校去，但站在講台上的鸚鵡老師點名時，發現還有一位同學沒到，最後這名遲到的小朋友背著書包、一臉燦笑的走進教室，超可愛的模樣笑翻6千多名網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

影片中，這班的學生不僅有黃金獵犬、法式鬥牛犬，甚至還有喵星人，5位毛孩子乖乖地坐在位置上，認真聽著台上的鸚鵡老師上課；只見有2隻阿金還戴上造型眼鏡，看上去就像是班上很會念書的學生，而貓咪則露出一臉厭世，目光一直望向窗外，彷彿想出去玩。

老師點名少一位，網見遲到汪笑炸。（圖／翻攝自抖音APP用戶「338059338」）

▲全班同學都準時進到教室，唯獨哈士奇遲到。（圖／翻攝自抖音APP用戶「338059338」，下同）

請繼續往下閱讀...

老師點名少一位，網見遲到汪笑炸。（圖／翻攝自抖音APP用戶「338059338」）

▲即使遲到了臉上仍笑瞇瞇。　

接著上課到一半時，有隻遲到的哈士奇揹著小書包，一臉笑瞇瞇且尾巴狂搖地走進教室，一進來就吸引全班同學的目光，模樣相當帥氣！有趣的是，當鸚鵡老師上課到一半時，轉頭發現有隻阿金趴在地上快睡著了，牠見狀後立刻拿粉筆朝著對方的方向丟過去，結果卻意外被隔壁的哈士奇吃下去了！

其實這部影片是飼主們一起共同配合拍攝的，內容純屬娛樂有趣，而影片中哈士奇吃下去的粉筆也只是點心。目前已累積6千多名網友按讚、726次分享，也有不少網友轉貼到臉書各個寵物社團，許多人看完都紛紛留言笑說，「這也太可愛了吧！」、「喵表示：怎麼我同學都是狗」、「黃金獵犬在班上看起來好像模範生」、「哈士奇最兩光，每天一定都遲到哈哈」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

老師點名少一位，網見遲到汪笑炸。（圖／翻攝自抖音APP用戶「338059338」）

▲阿金趴在地上打嗑睡，鸚鵡老師直接拿粉筆K過去。

更多精采影音：

關鍵字： 上課毛孩鸚鵡哈士奇抖音

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

撿到棄貓？專家一看摔下椅　「蘇格蘭野貓」世界僅剩35隻

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

軟Q汪翹屁股拉筋...「身體呈S型」定格60秒　過..

狗狗不知道跑去哪？媽壓2下「召喚神器」　牠光速飛奔..

德牧挨罵一臉委屈...偷溜被唸「不准動啊」　下秒結..

爭地位打架？回家驚見2汪滿身傷　地板「染紅」嚇壞媽

被毒蛇咬什麼感覺？　他：針在扎、火在烤、整個人靈魂..

女子想送養中途小貓　愛犬緊抱貓姊姊留在身邊

影／她接獲孕婦私訊「請你的狗改名字」　原因超厚臉皮..

一年後江湖味噴發！呆萌汪進化流氓大哥　5千人敬禮：..

半夜盯馬麻發呆！貓咪連2天坐窗邊...她走近看笑到..

男友喝醉　撿了一隻跟家裡好像的貓回來...

軟Q汪翹屁股S型定格60秒　過來人一看嚇壞：快找醫..

與「非洲大蝸牛」沙發上相擁 輕柔療癒慢爬讓她紓壓身..

挑食歐告不吃飯！戲精把拔出絕招趴地上演搶食戲碼....

汪星人和把拔玩「猜零食遊戲」發現選錯邊...吐掉耍..

雞聲尖叫！戲精哈士奇不想打針 對醫生「狂飆XX娘」..

遭開17槍！汪星人眼中彈、耳被割 仍相信人類....

被紅繩誘惑...喵皇站立猛撲電視　網笑：這遊戲太危..

主子超衛生！大號完不忘清潔 馬麻的洋裝94我der..

超Q臘腸「短手手環抱香蕉」　瞪大圓眼狂嗑！萌翻網狂..

半夜不睡覺High翻！柴瘋狂「過肩摔」　後方主子傻..

看到嬰兒秒收尾巴！　爸一句「借他玩」...喵秒放下..

蜂蜜引誘！廣原迷路小熊「移籠野放」等媽媽　林管處：..

毛小孩上課囉！鸚鵡老師點名少一位　網見「遲到汪」笑..

被毒蛇咬什麼感覺？　他：針在扎、火在烤、整個人靈魂..

小奶汪躺腿「睡到斷頭」！企鵝手貼肚萌翻天　網笑：是..

狗狗也能喝珍珠奶茶？　他用「5樣食材」做珍珠.....

折手睡覺被煩醒！　貓皇眼神死「嘆氣掩面」：朕做了錯..

萌貓邀玩下秒突然斷電！眼皮好重ZZZ...仰頭露虎..

如何抱貓才不會被巴？　獸醫親自示範「吸貓安全POS..

超過200頭馴鹿橫屍挪威群島　專家悲訴：氣候變遷餓..

看到嬰兒秒收尾巴！　爸一句「借他玩」...喵秒放下..

不加一滴水！「滿杯鮮奶」GODIVA冰可可賣破百元..

CBA／林書豪出席選秀會　鼓勵球員：我曾經也是落選..

參選將挖走3成英粉？　柯文哲：民調看看就好　等我要..

不只愛心還藏紅線！BOSS放閃於無形　為了七夕連包..

住戶控社區流浪貓遭毒殺　管委會嗆提告：是跳蚤問題太..

高盛：亞洲出口反彈復甦　貿易戰陰影退散...台灣也..

中元節應景食品抽驗　台南合格率9成6！

恐怖情人攔車潑酸毀容　願賠800萬仍判刑4年2月定..

彭淮南也肯定！基富通退休投資專案明日截止　已累積9..

寵物動物熱門新聞

汪身體呈祈禱姿　過來人一看嚇壞

媽壓2下召喚神器　牠飛奔秒現身

德牧挨罵一臉委屈　結局笑翻網友

爭地位打架？回家驚見2汪「染紅..

他談被毒蛇咬感覺：整個人靈魂要..

送養中途小貓　愛犬緊抱要牠留下

她接獲孕婦私訊　「請你的狗改名..

江湖味噴發！呆萌汪一年後變大哥

貓咪連2天坐窗邊　她走近看笑噴

男友喝醉　撿了隻好像的貓回來...

汪破收容所紀錄　因這限制沒人要

買早餐撞見小貓曬太陽！近看哭慘

吃麵遇陌生人擅併桌　真面目萌慘

遠看像雪球　萌喵站起瞬間嚇歪人

讀者迴響

熱門新聞

汪身體呈祈禱姿　過來人一看嚇壞

媽壓2下召喚神器　牠飛奔秒現身

德牧挨罵一臉委屈　結局笑翻網友

爭地位打架？回家驚見2汪「染紅..

他談被毒蛇咬感覺：整個人靈魂要..

送養中途小貓　愛犬緊抱要牠留下

她接獲孕婦私訊　「請你的狗改名..

江湖味噴發！呆萌汪一年後變大哥

貓咪連2天坐窗邊　她走近看笑噴

男友喝醉　撿了隻好像的貓回來...

汪破收容所紀錄　因這限制沒人要

買早餐撞見小貓曬太陽！近看哭慘

吃麵遇陌生人擅併桌　真面目萌慘

遠看像雪球　萌喵站起瞬間嚇歪人

憨厚汪床邊凝視　溫馨照4字毀壞

最新影片

更多

軟Q汪翹屁股S型定格60秒　過來人一看嚇壞：快找醫生！

與「非洲大蝸牛」沙發上相擁 輕柔療癒慢爬讓她紓壓身心靈

挑食歐告不吃飯！戲精把拔出絕招趴地上演搶食戲碼...牠秒低頭猛吃

汪星人和把拔玩「猜零食遊戲」發現選錯邊...吐掉耍賴：再一次啦

雞聲尖叫！戲精哈士奇不想打針 對醫生「狂飆XX娘」媽：哪學的？

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面