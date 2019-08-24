夢到自己變胖！喵驚醒揉肚子「上下晃1分鐘」...睜大眼崩潰了

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記者闕雁琳／採訪報導

睡完一覺突然意識到自己變胖的節奏！新店一名貓奴nadean sun日前分享一段逗趣的影片，這天家裡的賓士貓Momo躺在床上補眠，似乎是做惡夢了突然驚醒，雙手貼在肚皮露出驚恐的表情，上下晃動將近1分鐘，直到確認了什麼，睜大眼睛崩潰，莫名其妙的反應讓飼主哭笑不得，直呼「你到底是夢到什麼啦？」►戀愛老司機：重點是眼神

▲賓士貓睡醒突然開始玩自己的肥肚肚。（圖／網友nadean sun授權提供）



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影片中可以看到，Momo躺在床鋪雙手扶著自己的鮪魚肚，接著進入沉思模式，左右擺動腰部，眼睜睜看著這團油肚跟著律動搖晃，確認1分鐘之後突然崩潰跳起來走掉。飼主nadean sun表示，3歲的Momo是個貪吃的女孩又不愛運動，雖然天生有一張鵝蛋臉，但下盤一直以來都非常「穩重」，好幾次要鑽貓跳台的小洞，都因為軟Q的肚腩肉而被卡住。

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▲▼Momo是隻個性親人又愛撒嬌的貓。（圖／網友nadean sun授權提供）

「Momo以前也有像這樣揉過自己的肚子，但都只抓一下下，這次抓了好久，感覺應該是夢到自己變太肥，不敢相信肚子上有這麼多油XD。」nadean sun笑說，Momo是一隻沒有主子架勢的貓，由於牠從小被送到收容所，可能是跟母貓太早分離，幼貓到現在都要找人「吸吸」才有辦法安心睡覺，個性親人愛撒嬌，對於陌生人也會主動給摸，就連原本不是很喜歡動物的家人都被牠萌萌的模樣給收服，成為家裡不可缺的重要成員。

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▲睡覺的表情超可愛的～（圖／網友nadean sun授權提供）

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