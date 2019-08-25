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颱風天還放飛鸚鵡！牠「風雨中勉強展翅」下秒墜落遭海浪吞噬　網一看全怒了

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地方中心／苗栗報導

這未免也太誇張吧！白鹿颱風24日襲台，但苗栗縣鸚鵡交流協會竟然就在颱風天裡，舉辦鸚鵡放飛活動，而從畫面中可見，一隻鸚鵡在強風中勉強飛起，卻因為不敵風勢，飛了一小段，就被強風給擊落掉入海中，之後還遭到海浪吞噬，相當殘忍。

▲▼ 颱風天還放飛鸚鵡！牠「風雨中勉強展翅」下秒墜落遭海浪吞噬　網一看全怒了 。（圖／翻攝爆怨公社）

▲鸚鵡在強風中落海。（圖／翻攝爆怨公社，下同）

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颱風來襲時，就算是成年人也很難在風雨中站穩，更何況體積幼小的鸚鵡，從畫面中可見，小小的鸚鵡勉強在風中展翅起飛，但由於海邊的風勢強勁，才剛飛了沒多久，就被強風給吹落海中，過程中儘管牠不斷拍翅掙扎，但仍是不敵風浪，小小的身軀就這麼被海水給吞噬。

▲▼ 颱風天還放飛鸚鵡！牠「風雨中勉強展翅」下秒墜落遭海浪吞噬　網一看全怒了 。（圖／翻攝爆怨公社）

更可惡的是，一旁還有人不斷在叫囂，「落海哇！有一隻落海！」影片流傳到網路後，立即引發不少網友撻伐，紛紛留言怒罵，「這種連人都可能站不穩的颱風天，帶鳥去放飛的你們到底有什麼資格說你們愛鳥的！你們以為鳥是遙控飛機嗎！」、「除了覺得鳥好可憐⋯就這樣在最信任的主人手上失去了性命」、「真的很生氣！！這主人怎麼捨得讓自己的鳥寶在颱風天去飛……根本要牠們送死」、「一個主人派出去自殺的概念」。

對此，動保所所長張俊義表示，「協會沒有通知公家單位，是自己私人活動，當時未達停班停課標準，但是基於動物生命安全，活動應該要取消」而他也表示，「動保法是說虐待傷害，這個可能我們要再去釐清，如果是惡意，或有虐待傷害情形就有違法，但如果只是意外或不小心，我們可能就是勸導的方式。」

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關鍵字： 鸚鵡颱風落海

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