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母石虎救孩子遭路殺！緊抱小石虎冷躺路邊　目擊者慟：牠過馬路又折返

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▲石虎路殺。（圖／亞興犬舍提供）

▲苗栗縣造橋22日晚間發生一對石虎母子遭路殺。（圖／亞興犬舍提供）

記者趙蔡州／綜合報導

苗栗縣造橋台13甲路段22日有一對石虎母子遭路殺，事件曝光後在網路上引發軒然大波，一名目擊民眾後來出面還原當時的情況，原來當時母石虎已經通過馬路，只是回頭發現小石虎過不來，決定跳回去保護小石虎，結果母子倆就雙雙被車子撞飛喪命，故事後來也被插畫家畫了下來，網友看了都相當難過。

影片中可以看見，路旁的水溝蓋躺著一大一小2隻石虎，雙雙都已經失去生命跡象，嘴巴也掛著一絲絲鮮血。目擊民眾傷心說「小石虎的眼睛已經凸了出來，嘴巴也都是血，就沒有呼吸了，大隻的、小隻的都沒有呼吸了，大石虎抱著小石虎……抱在懷裡這樣子。」

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▲石虎路殺。（圖／亞興犬舍提供）

▲防疫所人員到場將石虎帶回。（圖／亞興犬舍提供）

目擊民眾還原事故發生的經過，原來這一對石虎母子22日晚間準備穿越台13甲道路，母石虎先閃過了第一輛車安穩的通過馬路，但回頭發現小石虎快被第二台車撞上，母石虎就急著衝到小石虎身邊，緊緊抱著小石虎卻來不及逃命，雙雙被第二輛車撞飛慘死。

這已經是苗栗縣2019年發生的第17起石虎路殺事件，一名插畫家事後也把石虎母子的遭遇畫了下來。小石虎童言童語的問媽媽「我們要去哪」，媽媽則回答「去一個不會再有很亮很亮的大東西，轟隆轟隆地出現在我們眼前的地方」、「這一次媽媽會好好保護你」，感人的圖畫惹哭眾人。

石虎廣泛分布在台灣全島的低海拔山區，如今僅剩苗栗、台中、南投與彰化八卦山一帶尚有石虎的穩定蹤跡。其中苗栗縣是擁有石虎最大族群的重要棲息區之一，但這些棲息地卻因為人為開發正在逐漸消失，新拓寬的道路也紛紛成為石虎喪命的地點。

苗栗縣農業處保育科張科長表示，「野生動物的確能夠利用，（路面）下方的排水箱涵通過，但不是每一個路段都有排水箱涵」，一旦動物有要穿越馬路的需求，直接穿越道路就有路殺的風險。政府除了要加緊落實生態檢核、進行動物通道改善，用路人也能減速慢行，為瀕臨絕種的石虎盡一份心力。

關鍵字： 石虎苗栗縣路殺保育類

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