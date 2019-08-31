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野生鱷魚爬2米高「隔離柵欄」！　闖進海軍基地閒晃嚇壞駕駛

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▲▼野生鱷魚爬出2米高「隔離柵欄」！　走上公路閒晃嚇壞駕駛。（圖／翻攝自Christina Stewart臉書）

▲駕駛在靠近海軍基地錄到鱷魚爬進柵欄。（圖／翻攝自Christina Stewart臉書）

記者闕雁琳／綜合報導

美國佛羅里達州一名女駕駛日前拍攝到一段驚人畫面，公路上出現一隻長度2米的野生鱷魚，從馬路爬上用來隔離的柵欄，輕輕鬆鬆走進海軍航空兵的基地，短短11秒的影片在網路上引起轟動，不少當地民眾紛紛驚訝直呼，「我到現在才知道鱷魚會爬牆！」►戀愛老司機：重點是眼神

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網友克莉絲汀(Christina Stewart)在17日貼出影片並寫道，「有些人說附近有鱷魚的棲息地，我當然要過去看看，很慶幸的我看到牠從柵欄爬過去，超級酷的！」畫面中，一隻身高約2米的短吻鱷四肢緊緊扣住鐵絲，仰頭沿著柵欄的頂部往上爬，短短不到30秒的時間順利跨越，走在草皮區往深處移動，用來「隔離」牠們進入柵欄三兩下就被破解。

據了解，該名網友拍攝的地點位於克遜維爾海軍航空兵基地附近，雖然鱷魚越過柵欄，但當地官員表示，除非鱷魚對居住在附近的公民構成危險，否則不會被隨意捕捉。

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這段影片分享出來之後吸引超過50萬的觀看數，許多網友紛紛驚嚇直呼，「天啊我不知道鱷魚會爬牆」、「我很高興我住在俄亥俄州」、「海軍的柵欄都沒用了，那我家的更擋不住」、「這是一個很好的提醒，不要讓寵物或孩子在自己周圍閒逛，或在佛羅里達的水附近玩耍，你真的永遠不知道鱷魚會在哪出現」。

▼更多精彩影音：

關鍵字： 鱷魚短吻鱷柵欄公路爬牆

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