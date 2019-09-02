小時候被追怕狗！她餵浪浪認出「10年冤家」...偶像劇情節神展開

▲網友在公園認出10年前追咬她的黃狗。（圖／網友洪珮瑩授權提供）

記者闕雁琳／綜合報導

緣分原來一直都在身邊。一名女網友日前分享，自己小時候曾被流浪犬追過，從此有長達10的時間都非常怕狗，直到她因緣際會下成為飼主，成為愛狗人士開始會餵養浪浪、也跟公園附近的狗狗們變得熟識有互動，發現其中一隻老黃狗非常眼熟，認出牠就是10年前的那位冤家，偶像劇般的情節神展開驚艷無數人。

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網友洪珮瑩表示，她在12歲的時候開始怕狗，「那時候每天都被附近麵包店放養的狗狗追，而且是追到跌倒，追到邊跑邊哭的那種」，自此對狗狗抱有不好的印象。直到22歲那一年，哥哥把小黑狗「芝麻」帶回家收編，養狗之後才放下心中的恐懼，也願意跟外面的狗狗交流，慢慢的會跟公園的浪浪一起玩，還跟其中一隻老黃狗「小黃」感情特別好，小黃每次見到她都會變成海豹，翻肚想討摸摸。

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▲小黃現在變得超愛翻肚撒嬌。（圖／網友洪珮瑩授權提供）



洪珮瑩笑說，「今年的某天我待在公園在跟小黃他們玩的時候，哥哥提起我以前怕狗怕的要死的時期，我才想到這件事，然後開始去回想，以前追我的那隻狗狗在哪裡，發現小黃有時候都會趴在麵包面門口，後來問了一下住附近的老人家們，結果才知道我眼前這小黃，居然就是以前那隻追我的惡犬！」

「當初麵包店的狗狗原來就是你！過10年了你也老了，跑不動也追不了，所以...我們還是和好吧。」洪珮瑩表示，小黃在附近生活很多年，有個阿嬤都會帶牠回家洗澡餵食，只有晚上會待在公園跟其他狗狗玩，10幾年來被養到白白胖胖的，周遭的鄰居也都對狗狗十分友善。

許多網友看完1人1狗愛恨交織的故事紛紛留言笑說，「蛤！？怎感覺是啥偶像劇的劇情XD」、「不打不相識的概念」、「老娘報仇10年不晚」、「最遠的距離就是妳明明在公園陪牠玩，卻到現在才想起牠」、「因為牠怕狗也因為牠更愛狗」、「超可愛的故事」、「這根本可以拿來拍電影啦」、「原來牠早就想追妳了，只是追了10年才追上」。

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