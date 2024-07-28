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拒跳馬「聖男孩」摔碎金牌　現代五項「馬術」在巴黎奧運後謝幕

▲▼德國女子現代五項選手史勒（Annika Schleu）馬術項目因馬匹不願配合導致成績掛零。（圖／路透）

▲聖男孩不願配合完成障礙賽，讓史勒在馬背上崩潰痛哭。（圖／路透）

記者李依融／綜合報導

奧運現代五項比賽的馬術項目，選手必須抽選馬匹完賽，然而東京奧運時德國選手史勒(Annika Schleu)因馬匹「聖男孩(Saint Boy)」拒跳崩潰，教練甚至出拳捶打，讓馬匹福祉受到關注，國際現代五項總會(UIPM)決議在2028年洛杉磯奧運的該項目不再有馬術，因此本屆將是最後能看到「有馬術的現代五項」。

▲▼德國女子現代五項選手史勒（Annika Schleu）馬術項目因馬匹不願配合導致成績掛零。（圖／達志影像／美聯社）

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▲聖男孩讓史勒從原本的奪金熱門變成31名。（圖／達志影像／美聯社）

奧運現代五項比賽的馬術項目必須在20分鐘前「抽馬」，在短暫的磨合後就必須上場合作比賽。2020東京奧運中女子現代五項比賽中，德國選手史勒一路過關斬將成績保持領先，然而到了馬術項目，卻因為馬兒拒跳瞬間掉到31名，讓她當場淚崩，當時她騎乘的聖男孩露出「迷之微笑」也備受網友關注。教練Kim Raisner則不滿地在場邊喊著要選手揍馬，甚至出拳捶打馬匹，而遭到國際現代五項總會禁賽。

▲▼東奧日本選手朝長夏美在6日的女子現代五項賽事摔下馬背。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京奧運時地主選手朝長夏美在馬術項目中摔馬。（圖／達志影像／美聯社）

現代五項源於拿破崙時代陸軍單兵作戰的技能，19世紀時法國一名騎兵接獲快馬傳遞信件的任務，當時他經歷了與敵人擊劍、擊斃敵軍、長途奔跑與游泳，才將信件送達。現代五項在1912年加入奧運，包括擊劍、200公尺自由式游泳、馬術與跑步加射擊(Laser-run)5個項目。

經過東京奧運的「聖男孩事件」，國際現代五項總會(UIPM)決議在2028年洛杉磯奧運的該項目不再有馬術，改由障礙賽跑取代，也因此本屆巴黎奧運或許是最後一次能見到「有馬術的現代五項」。曾經獲得現代五項世界冠軍的英國選手庫克(Jamie Cooke)表示，「我們把這個運動視為最古老的奧運項目之一，然而這頁篇章將在巴黎奧運結束，即使有對傳統的自豪感，但我們知道必須現代化。」巴黎奧運現代五項將於8月8日下午5時（台灣時間為8月8日晚間11時）展開競賽。

現代五項。（圖／路透）

▲現代五項包含擊劍。（圖／路透）

現代五項。（圖／路透）

▲現代五項的跑步加射擊。（圖／路透）

男子現代五項。（圖／路透）

▲現代五項中也包括游泳項目。（圖／路透）

關鍵字： 聖男孩聖男孩事件巴黎奧運現代五項馬術現代五項Annika Schleu

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