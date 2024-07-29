米克斯散步暴衝　熊爸幫揪出胸背帶搞鬼

圖、文／鏡週刊

男星余思達養了隻米克斯「余偉文」，從不到2個月就把牠帶回家，到如今已2歲，長得又壯又大，個性乖巧熱情；只是余偉文最愛撲人，興奮時狂吠也讓余思達有點困擾，而且狗狗出門散步還會暴衝，這回熊爸特別來見見這隻可能混了比特、鬥牛血統的米克斯。

熊爸來到余思達在宜蘭的家，米克斯「余偉文」被主人牽著下樓，看到人群後表現還算穩定；當牠知道下樓的目的是散步時，立即心急地拖著主人離開。從這20分鐘的散步中，熊爸發現狗狗很愛散步，也懂得散步；而牠的暴衝行為，更從這回散步找到問題所在，原因是胸背帶不合。

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▲男星余思達領養回家的米克斯余偉文，個性可愛又親人。

防撲人 轉移注意

熊爸說：「因為余偉文可能有鬥牛和比特的基因，外型很壯、力量又很大，不能用一般的胸背帶，會拉不住牠，因此急需幫牠換一條H形的胸背帶，H形的構造可讓狗狗在穩定、安全的狀態下被主人牽著，也不會發生暴衝的狀況。」

余思達透露，余偉文曾上過狗狗訓練課，當時老師建議用P字鏈牽狗，不過熊爸覺得P字鏈對改善暴衝沒有太大作用，而P字鏈上的勾勾會弄痛及傷害狗狗，是得不償失。

熊爸觀察，長得大隻的余偉文算很乖，興奮時會撲人這點，是可改善的。熊爸建議，有客人上門時，把牠先放在籠裡或房間，等客人都坐定了，才把牠放出來，減少撲人機會；也可讓客人拿著狗玩具跟牠玩，以分散注意力，如此一來，可改善牠看到客人進門就吠叫的問題。平常家人回家也一樣，把玩具給牠，轉移牠的注意力就不會再吠叫了。

▲余思達個性活潑，不用錄影的日子，他都跟隨民視藝人單車隊出遊。（翻攝自余思達IG）

怕打鬥 減少接觸

余思達說狗狗愛出門，但會對其他狗低鳴，「6個月大時，牠跟別的狗吵架被凶了，所以後來不讓牠跟外面的狗狗玩，只跟認識的狗朋友玩。」

如果余偉文有比特或鬥牛犬的基因，這些犬種都是天生打鬥的，熊爸覺得不給余偉文在外面亂交狗朋友是正確的；而且牠跟人玩耍時，常會含住輕咬，雖然不痛，但外人會害怕，不讓牠跟陌生人、狗接觸是很好，萬一真的遇上陌生人、狗，快快把牠帶離開就好。

▲余思達跟太太2年前結婚時，也帶著愛犬一起到場登記，看得出來一家三口相親相愛。（翻攝自余思達IG）

余思達去年在八點檔《市井豪門》演小馬一角，目前正準備開拍新戲，趁著空檔，余思達帶著老婆及好友們一起去衝浪及騎單車，日前更參加旗津風箏節的活動。

▲余思達（右）近年專注演戲，但是也上綜藝節目，在《綜藝大集合》有不少露臉機會。（翻攝自余思達IG）

熊爸

犬類行為專家王昱智，人稱「熊爸」，是因為他的第一隻狗狗叫熊熊。熊爸訓練狗狗超過20年經驗，提倡不打、不罵、不處罰的人道訓練方式，曾赴美、日研習，並取得日本DINGO國際訓犬講師認證，著作有《熊爸教你了解狗狗心事》《狗狗和我一樣幸福》等，近年更成為許多明星的狗狗訓練師。

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