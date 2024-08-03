9個月大「溫柔巨獸」站起來比媽高　當孩子的玩偶抱起來滿滿安全感

記者闕雁琳／綜合報導

日本一隻大白熊犬「舒舒（シュ）」擁有驚人的身長，9個月大體型已經超過大部分的狗狗，站起來的時候比媽媽還高，並且還是一隻成長期的狗狗，尚未邁入成年。舒舒的龐大身形帶給人視覺上的震撼，但牠其實是一隻溫柔巨獸，總是當小主人的大玩偶，讓孩子抱在懷中，給予滿滿的安全感。

▲▼舒舒是一隻溫和的大狗狗。（圖／翻攝自X@chouchou_the_g）



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大白熊犬原名叫庇里牛斯山犬，主要作為守護犬、救助犬和伴侶犬，體型比一般大型犬再大一些，成長速度很快一身雪白的毛，外型就像一隻北極熊。舒舒在4個月大時體重已經來到25公斤，飼主必須要雙手併用，才能勉強將牠抱起來，等到舒舒來到9個月大，光是站起來就比人還高，連飼主都驚呼，「沒人會相信我，但這是一隻9個月大的小狗」。

舒舒有著龐大的體型，但內心溫柔又和善，陪伴著家裡的小主人從出生到長大。小主人常常將牠當成大型的玩偶，一把抱在懷中用臉磨蹭，感受全身毛茸茸的觸感，有時候甚至會把頭埋進去深吸幾口。

現在的舒舒已經滿3歲，飼主將牠幼年時期的照片分享出來，不少人都驚呼，「這樣還是小狗的階段嗎？長知識了」、「不知道要吃多少東西才能在9個月內長到這個尺寸」、「大狗狗好療癒」、「好像一隻熊！」。