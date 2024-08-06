天氣熱呼呼動保處列「2戲水景點」　帶毛孩消暑清涼一夏

▲炎熱的夏天不少飼主會帶寵物戲水，新北市動保處推薦2個地點讓飼主帶寵物消暑。（示意圖／Instagram＠surfie_doggy授權提供）



記者闕雁琳／綜合報導

隨著夏日高溫來襲，新北市動保處提醒寵物飼主，犬隻體溫比人類高1-2度，更容易在炎熱的氣候中感到不適。為了提供毛小孩一個舒適的居住環境，飼主們可以在家中開啟空調或風扇以降低室內溫度。此外動保處也特別推薦2個適合帶寵物戲水的地點，讓飼主們在炎炎夏日中也能帶著毛寶貝出門消暑。

動保處特別推薦的戲水地點包括位於新北市貢寮區的龍洞四季灣，這裡是國內唯一的戶外海水寵物泳池。毛寶貝在這裡可以與飼主一同欣賞一望無際的海洋美景，消暑又涼快，是寵物的戲水天堂，但因是戶外天然的海水泳池，會因天候與海浪狀況影響開放，建議飼主行前請再次確認開放與否。另一個推薦地點是位於汐止區的柯子林天然游泳池，這裡是天然的野溪泳池，綠意盎然的自然景觀讓毛寶貝享受游泳的同時也能感受大自然的美景。

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▲動物之家人員帶狗狗到海邊散步。（圖／新北市動保處提供）



淡水動物之家駐站獸醫師黃琦新表示，每到夏天動物之家都會啟動防熱機制，例如開啟抽風扇和大型冷風扇以促進通風循環，夏天時亦會帶所內犬隻去海邊走走戲水。他也提醒，飼主帶狗狗戲水時要注意幾點事情，首先要確認狗狗已施打年度疫苗並確認體表無任何傷口，如果是有癲癇病史的狗則不建議帶去游泳或戲水。第一次帶狗狗游泳時請幫牠穿著救生衣，並從淺水區開始幫助狗狗適應水性與水溫。

▲▼毛孩開心戲水中。（圖／新北市動保處提供）

如果過程中發現狗狗咳嗽或呼吸困難，應立即將牠們拉出水中，至岸上進行觀察和休息。如果狗狗吸入過多的水，可能會出現水中毒甚至吸入性肺炎，須特別注意。游泳戲水完請記得幫狗狗全身清潔，避免水中髒污、細菌或寄生蟲殘留。另外狗狗是否適合游泳，取決於牠們的品種、身材以及自身性格，例如短吻犬或情緒是容易緊張的狗狗一般是不太適合游泳，若要下水飼主一定要全程陪伴避免意外狀況發生。

▲為因應炎熱天氣，動物之家開啟電扇保持所內通風。（圖／新北市動保處提供）

新北市動保處也提醒，戶外游泳戲水同時也應注意中暑情形發生，提醒飼主們要多注意幫毛寶貝補充水分，避免陽光直射並適度休息。若發現毛寶貝有大口喘氣、口吐唾沫、走路搖擺、失去平衡及虛弱情況，要儘速到蔭涼通風處，幫毛寶貝補充水分並採取降溫措施，若不幸發生中暑昏厥的情況，不可以強灌動物喝水，要將動物身體沖溼降溫，並儘快送到動物醫院搶救。