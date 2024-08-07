貓咪痛但是貓咪不說！台灣第一個貓專用口服液止痛藥為貓咪發聲

▲貓咪與人一樣也有關節炎，隨著年紀增加，盛行率越高。（圖／品牌提供）

【企劃特輯】

根據2024年調查，7歲以上成貓有52%的飼主反應整天躺著睡覺，而有48%表示跳躍能力下降，調查顯示行為改變的貓咪幾乎佔了一半。台灣貓科醫學會理事長，也是劍橋動物醫院院長翁浚岳獸醫師指出，貓咪行為改變可能潛藏著關節炎問題，但貓咪是天性善於隱藏疼痛的物種，所以容易被忽視了潛在健康問題，導致未能及時治療。

▲降低貓咪關節問題，翁醫師建議飼主應該密切觀察貓咪的日常行為，並且定期紀錄。（圖／品牌提供）

貓行為改變警訊：關節炎隱藏危機

排除受傷導致的急性關節問題，貓咪出現慢性關節炎除了年齡增長退化的原因，以及部分遺傳因素如曼赤肯、緬因貓和折耳貓等品種風險較高外，肥胖、過度使用關節以及飲食不均衡導致的營養不足，都可能進一步加重關節問題。飼主可以觀察如果貓咪出現以下狀況，建議要帶去讓獸醫師評估。

• 睡眠增長：貓咪睡眠時間明顯增長，起床時動作僵硬。

• 活動減少：如果貓咪不再像以前那樣活潑，不願進行曾經喜愛的活動，或是在行動上遲疑猶豫，如跳上高處或玩耍，這可能是身體不適的跡象。由於移動困難，尿在貓砂盆外也是個警訊。

• 食慾變差：貓咪對飲食和水的興趣減少，或進食和喝水的動作變得緩慢。

• 毛髮凌亂：愛乾淨的貓咪會因為舔毛姿勢讓關節疼痛加劇，因而放棄這個動作。

• 躲避表現：貓咪可能會出現不願被觸碰或出現攻擊性反應，特別是在身體某些部位，且會變得更加喜歡躲藏或避免接觸。

關節的慢性疼痛會使貓咪長期緊迫且限制表現天性，不僅影響貓咪的生活品質，也會對飼主造成困擾，打亂家庭的日常生活。翁醫師建議飼主應該密切觀察貓咪的日常行為，並且定期紀錄。如果發現貓咪的行為發生了改變，就應該盡快諮詢獸醫師。由於貓咪的忍痛力超乎想像，飼主很難發現貓咪不舒服，翁醫師也建議，飼主可以透過網路上熱門的「貓咪疼痛指數測驗 （https://pse.is/69xpan）」，來觀察心愛的貓咪是否已經有關節炎的徵兆，就能盡早尋求獸醫師的專業檢查以及適當的治療。

▲美達佳貓用口服液動物藥入字第07443號。（圖／品牌提供）

治療與照護：藥物止痛與生活習慣雙管齊下

對於貓咪關節炎的治療，翁醫師強調除了選擇合適的消炎止痛藥物來處理關節炎引起的疼痛，還包括減重、適度運動等日常護理措施，能幫助維持貓咪的肌肉量；使用擺放小台階等輔助工具，減輕關節的負擔。

在止痛藥的選擇上，翁醫師提醒，使用合格藥廠生產，經過核可認證的藥品治療才能確保有效性和安全性。另外，往常在貓咪餵藥時經常要「奮戰」，錠劑或膠囊等消炎止痛藥餵食困難，貓咪接受度不高；而美達佳是台灣第一個貓專用的口服液止痛藥，具有良好的適口性，還能透過多種方式給予，如用湯匙或專屬餵藥器，也可和食物一起食用；其隨附的餵藥器有精確的刻度，讓飼主能精準給藥。美達佳的高適口性，甚至貓咪還會主動跑來吃，大受飼主好評。

▲翁浚岳（伯源）獸醫師。（圖／品牌提供）

翁醫師提醒，貓咪關節炎等問題的早期診斷和治療，可以大大提升寵物的生活質量，避免疼痛惡性循環。作為寵物的守護者，飼主應該積極了解寵物照護知識，及時與專業獸醫師溝通，共同為寵物的健康護航，也大大提升飼主和寵物的生活品質。

萬一寶貝貓咪患上關節炎怎麼辦？https://catlives.com.tw/medicine/metacam

關心貓咪關節炎，貓咪疼痛指數測驗 https://pse.is/69xpan