放飯時間到了　「門邊擠9隻貓」貼窗大叫催促：我們要吃早餐

記者闕雁琳／綜合報導

日本神奈川縣橫濱市一間貓咪咖啡廳飼養多隻貓咪，這天工作人員到店裡準備要餵貓吃早餐，才剛拿出食物準備，門口已經聚集9隻貓咪，貼著窗戶眼神緊緊盯著，一邊大叫的催促，就像是一道「貓咪海浪」快要撲進來，急著討飯的畫面在網路上爆紅。

橫濱市這家貓咪咖啡廳的員工在推特帳號Cat Cafe mfmf分享上班的日常，每天的工作除了確保貓咪的安全、清掃以及秩序之外，最重要的是要讓貓咪們吃飽喝足。這天還沒到貓咪平時的放飯時間，但幾隻比較年幼的貓咪已經到廚房附近等待，趴在透明窗的位置喵喵大叫，像是在說著「我要要吃早餐！」。

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▲等不及要吃飯了。（圖／翻攝自X@catcafemfmf）

工作人員看到激動的貓咪們，趕緊先出聲安撫，要牠們冷靜一點，等到時間到了自然會將準備好的餐點奉上，一邊將貓咪們聚集在門口討飯的可愛模樣拍下來。

照片分享出來之後，許多網友看完紛紛被眼前的景象給融化，紛紛直呼，「太可愛了，這是什麼愛貓人士的天堂嗎？」、「門框看起來好像畫框，一瞬間以為是一幅畫」、「羨慕每天可以看到可愛小貓」。