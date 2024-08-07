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毛孩關節痛超會忍「嚴重才發現」　獸醫張泮崇建議從小保養補原料

毛孩關節保健。（圖／獸醫師張泮崇提供）

▲毛孩往往很會忍痛，張泮崇需要協助治療並舒緩，看毛孩逐漸好轉就很開心。（圖／獸醫師張泮崇提供）

記者李依融／採訪報導

原本會跑來迎接下班的毛孩，某天卻突然外八坐著，吉恩動物醫院院長張泮崇經常接到這樣的案例，發現是關節受傷受損，他提到「貓咪狗狗很會忍痛，常常發現問題就很嚴重了」，若要預防這種情況，他建議讓毛孩補充關節保健品，並增加腳底或地板摩擦力避免打滑。

張泮崇表示，有時看到狗狗走路會一跛一跛的、某一隻腳突然抬起，很可能就是關節出狀況，「也常常遇到一種情況，大部分的狗狗都會迎接主人回家，但這天主人一開門狗狗沒有來，只是坐著甚至是外八的姿勢，主人心裡覺得不對勁才趕快送來醫院。」張泮崇說明，而會造成這樣的病症往往是關節炎、脊椎受損、椎間盤膠質退化等，「如果狀況比較不好，頸椎也有狀況的話，很可能就是四腳全癱，只能躺著。」

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毛孩關節保健。（圖／獸醫師張泮崇提供）

▲許多貓咪狗狗年紀大了，容易有關節退化、椎間盤膠質不足的情形。（圖／獸醫師張泮崇提供）

有一些「低底盤毛孩」因為腳短身體長，更容易有關節與脊椎的問題，例如臘腸狗、米格魯、柯基犬等，貓咪則是曼赤肯，而黃金獵犬、薩摩耶與拉布拉多犬等則容易有髖關節問題。張泮崇近來也發現，並非中老年或特定品種才有關節問題，「越來越多年輕犬貓因為營養過剩體重變重，脊椎椎間盤提早負擔過重、膠質不足，因而發生症狀。」而在他見過的案例中，也包括1、2歲的年輕毛孩，甚至幾個月大就出現症狀。若是評估後需要開刀，恐怕飼主得負擔10幾20萬的醫療費，寵物保險在這方面的求償也越來越嚴格。

毛孩關節保健。（圖／獸醫師張泮崇提供）

▲張泮崇以針灸的方式協助毛孩，也會建議搭配關節保健品。（圖／獸醫師張泮崇提供）

毛孩四肢靈活移動對生活品質與健康非常重要，因此日常就更應該預防保護，張泮崇表示，如果遇到飼主家中還有年紀小的毛孩，他都會建議從小開始使用關節保健品，「大概3、4個月就可以開始服用，那時候正在長骨架、建立免疫力，包含龜鹿、葡萄糖胺、綠貽貝等保健配方，都能幫助『補充原料』，提早預防比出事再補效果好。」

毛孩關節保健。（圖／獸醫師張泮崇提供）

▲張泮崇曾有個柯基病患一開始只能抱進診間，但在治療與保健品配合加上減重，竟然能跑了。（圖／獸醫師張泮崇提供）

張泮崇分享，最近有一隻5、6歲癱瘓柯基犬在骨科評估需要開刀，但飼主擔心麻醉風險，因此帶到他的醫院希望嘗試針灸的方式，結果在口服藥、關節保健品與針灸電療的療程下，加上飼主很用心地幫毛孩減重，過了2個月後狗狗複診是「跑著進來」。

除了補充保健品，張泮崇也強調幫毛孩增加「腳底摩擦力」也能減少關節耗損，「因為現在很多人家中都是大理石地板、木地板等，對毛孩來說其實很容易打滑。」他建議適時幫毛孩剃短腳底毛，露出肉墊接觸地板增加摩擦力，或是幫毛孩纏上彈性繃帶（勿過緊），也可以穿鞋子等，增加腳底的摩擦力，以避免打滑，不過他也提醒不能24小時都纏著或穿鞋，否則容易造成皮膚問題。此外避免狗狗垂直跳躍、跳沙發、激烈跑跳追球，也是照顧關節健康的細節。

獸醫張泮崇提供。

▲張泮崇說，貴賓狗活潑愛跳，往往也容易有關節問題。（圖／獸醫師張泮崇提供）

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東森寵物提供。

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關鍵字： 東森寵物毛骨力狗關節貓關節狗針灸獸醫張泮崇

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