狗狗顧家狂啃行動電源「噴火花→爆炸」　整個家燒光了

記者李依融／綜合報導

美國奧克拉荷馬州一隻狗狗趁主人不在家，不知道從哪裡翻出行動電源，在床墊上大快朵頤，然而牠啃著啃著突然爆炸噴出火花引燃了床墊，大火無情地燒毀屋子，所幸2隻狗狗與1隻貓透過狗門逃生。

塔爾薩市消防隊(Tulsa Fire Department)分享這段驚悚的影片，這戶人家養了2隻大狗與1隻貓，其中白色的狗狗在家裡找到一個行動電源，並拿到床墊上當成潔牙骨享用，牠盡情地啃了好一陣子，行動電源微小爆炸並噴出火花，狗狗急忙跳開，這時行動電源整個「碰！」地引爆，隨即引燃床墊，在室內燃起熊熊大火。

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▲狗狗在家找到行動電源，當潔牙骨盡情啃咬。（圖／翻攝自Tulsa Fire Department臉書）



▲行動電源噴出火花，嚇得狗狗逃跑。（圖／翻攝自Tulsa Fire Department臉書）

消防人員形容，這是一場「毀滅性火災」，火勢撲滅後家中已完全焦黑，慶幸的是這戶人家有裝設狗門，2隻狗與1隻貓透過狗門逃離現場，並沒有受到傷害。消防人員也表示，狗狗啃咬時損壞了行動電源的鋰電池，才導致火災發生。

消防人員強調，鋰電池在受損或過熱時，可能會引發爆炸，因此只能使用有認證過的產品，並放在兒童與寵物拿不到的地方。

▲行動電源爆炸燃起巨大火焰。（圖／翻攝自Tulsa Fire Department臉書）

▲整間房子焦黑，所幸並沒有人員或動物受傷。（圖／翻攝自Tulsa Fire Department臉書）